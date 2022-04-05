https://ria.ru/20220405/snt-1781933995.html
Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году
Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году - РИА Новости, 05.04.2022
Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году
Активная работа по обеспечению дачных поселков стабильным электроснабжением ведется в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:57
2022-04-05T16:57
2022-04-05T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781933036_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_6196166b9dd2b92837893ecb2a6d84d5.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Активная работа по обеспечению дачных поселков стабильным электроснабжением ведется в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева. Окончание работ запланировано на 2024 год, сообщил телеканал "360".Из-за устаревших электросетей жители дачных и коттеджных поселков часто жалуются на перебои в электроснабжении. Чтобы исправить проблему, электросети передают на обслуживание в энергетические организации, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин. В этом году запланировано привести в порядок сети в 1,5 тысячи СНТ."Завершаем мы эту работу в 2024 году", – уточнил министр.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781933036_160:0:1744:1188_1920x0_80_0_0_429d179079cd84b43300d3b9728286b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)