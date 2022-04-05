Рейтинг@Mail.ru
Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году - РИА Новости, 05.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220405/snt-1781933995.html
Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году
Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году - РИА Новости, 05.04.2022
Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году
Активная работа по обеспечению дачных поселков стабильным электроснабжением ведется в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:57
2022-04-05T16:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781933036_0:63:2000:1188_1920x0_80_0_0_6196166b9dd2b92837893ecb2a6d84d5.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Активная работа по обеспечению дачных поселков стабильным электроснабжением ведется в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева. Окончание работ запланировано на 2024 год, сообщил телеканал "360".Из-за устаревших электросетей жители дачных и коттеджных поселков часто жалуются на перебои в электроснабжении. Чтобы исправить проблему, электросети передают на обслуживание в энергетические организации, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин. В этом году запланировано привести в порядок сети в 1,5 тысячи СНТ."Завершаем мы эту работу в 2024 году", – уточнил министр.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781933036_160:0:1744:1188_1920x0_80_0_0_429d179079cd84b43300d3b9728286b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
16:57 05.04.2022
 

Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году

© РИА Новости / Павел БедняковВид на дома в садовом товариществе
Вид на дома в садовом товариществе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Активная работа по обеспечению дачных поселков стабильным электроснабжением ведется в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева. Окончание работ запланировано на 2024 год, сообщил телеканал "360".
Из-за устаревших электросетей жители дачных и коттеджных поселков часто жалуются на перебои в электроснабжении. Чтобы исправить проблему, электросети передают на обслуживание в энергетические организации, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин. В этом году запланировано привести в порядок сети в 1,5 тысячи СНТ.
"Завершаем мы эту работу в 2024 году", – уточнил министр.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала