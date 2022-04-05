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Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году

Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году - РИА Новости, 05.04.2022

Надежное электроснабжение обеспечат во всех СНТ Подмосковья к 2024 году

Активная работа по обеспечению дачных поселков стабильным электроснабжением ведется в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:57

2022-04-05T16:57

2022-04-05T16:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Активная работа по обеспечению дачных поселков стабильным электроснабжением ведется в Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева. Окончание работ запланировано на 2024 год, сообщил телеканал "360".Из-за устаревших электросетей жители дачных и коттеджных поселков часто жалуются на перебои в электроснабжении. Чтобы исправить проблему, электросети передают на обслуживание в энергетические организации, рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин. В этом году запланировано привести в порядок сети в 1,5 тысячи СНТ."Завершаем мы эту работу в 2024 году", – уточнил министр.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)