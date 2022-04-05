https://ria.ru/20220405/smi-1781960604.html
Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ
Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ
Минцифры России в 2022 году выделит 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ, сообщает министерство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:47
2022-04-05T18:47
2022-04-05T18:47
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
журналистика
субсидии
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры России в 2022 году выделит 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ, сообщает министерство в Telegram-канале."По решению конкурсной комиссии Минцифры, государственную поддержку в объеме 95 миллионов рублей получат 95 федеральных газет и журналов. Субсидии в размере 405,5 миллиона рублей будут направлены 784 региональным печатным изданиям", - говорится в сообщении.По информации министерства, субсидии получат издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и молодежи, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также федеральные и региональные газеты.
https://radiosputnik.ria.ru/20220404/nds-1781629605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), журналистика, субсидии, экономика
Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ
Минцифры выделит в 2022 году 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ