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Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
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Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ
Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ
Минцифры России в 2022 году выделит 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ, сообщает министерство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T18:47
2022-04-05T18:47
общество
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
журналистика
субсидии
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры России в 2022 году выделит 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ, сообщает министерство в Telegram-канале."По решению конкурсной комиссии Минцифры, государственную поддержку в объеме 95 миллионов рублей получат 95 федеральных газет и журналов. Субсидии в размере 405,5 миллиона рублей будут направлены 784 региональным печатным изданиям", - говорится в сообщении.По информации министерства, субсидии получат издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и молодежи, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также федеральные и региональные газеты.
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общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), журналистика, субсидии, экономика
18:47 05.04.2022
 
Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ

Минцифры выделит в 2022 году 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ

© Fotolia / udra11Стопка газет
Стопка газет - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Fotolia / udra11
Стопка газет
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры России в 2022 году выделит 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ, сообщает министерство в Telegram-канале.
"По решению конкурсной комиссии Минцифры, государственную поддержку в объеме 95 миллионов рублей получат 95 федеральных газет и журналов. Субсидии в размере 405,5 миллиона рублей будут направлены 784 региональным печатным изданиям", - говорится в сообщении.
По информации министерства, субсидии получат издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и молодежи, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также федеральные и региональные газеты.
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ОбществоРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)журналистикаСубсидииЭкономика
 
 
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