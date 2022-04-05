https://ria.ru/20220405/smi-1781960604.html

Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ

Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ - РИА Новости, 05.04.2022

Минцифры выделит более 500 миллионов рублей на поддержку печатных СМИ

Минцифры России в 2022 году выделит 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ, сообщает министерство в Telegram-канале. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T18:47

2022-04-05T18:47

2022-04-05T18:47

общество

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

журналистика

субсидии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98391/16/983911635_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_25f566a428a3355d183ab6855286623b.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минцифры России в 2022 году выделит 500,5 миллиона рублей на поддержку печатных СМИ, сообщает министерство в Telegram-канале."По решению конкурсной комиссии Минцифры, государственную поддержку в объеме 95 миллионов рублей получат 95 федеральных газет и журналов. Субсидии в размере 405,5 миллиона рублей будут направлены 784 региональным печатным изданиям", - говорится в сообщении.По информации министерства, субсидии получат издания на национальных языках народов России, газеты и журналы для детей и молодежи, издания для пенсионеров и ветеранов, научно-популярные, литературно-художественные и культурно-просветительные журналы, а также федеральные и региональные газеты.

https://radiosputnik.ria.ru/20220404/nds-1781629605.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), журналистика, субсидии, экономика