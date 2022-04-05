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Антироссийские санкции ударили по немецкой Ekosem-Agrar - РИА Новости, 05.04.2022
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Антироссийские санкции ударили по немецкой Ekosem-Agrar
Антироссийские санкции ударили по немецкой Ekosem-Agrar - РИА Новости, 05.04.2022
Антироссийские санкции ударили по немецкой Ekosem-Agrar
Немецкая Ekosem-Agrar AG, головная структура российского агрохолдинга "ЭкоНива", находится в состоянии кризиса, который вызвали скачок цен на сырье и материалы, РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T19:11
2022-04-05T19:40
экономика
новосибирская область
россия
санкции в отношении россии
германия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Немецкая Ekosem-Agrar AG, головная структура российского агрохолдинга "ЭкоНива", находится в состоянии кризиса, который вызвали скачок цен на сырье и материалы, оплачиваемые в евро и долларах, а также санкционные ограничения на транзакции между Германией и Россией, следует из релиза компании."Правление Ekosem-Agrar AG объявляет о том, что компания находится в состоянии финансового кризиса из-за влияния российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении компании.В связи с этим Ekosem-Agrar предложила с согласия правления концепцию реструктуризации для держателей бондов на сумму в 78 миллионов евро со ставкой 8,5% и в 100 миллионов со ставкой в 7,5%.В свою очередь в компании "ЭкоНива" РИА Новости сообщили, что уже приступили к посевной, и пока она проходит в рабочем порядке. "Ряд хозяйств компании уже приступили к началу весенних полевых работ. Семенами наши хозяйства также обеспечены. Пока все в рабочем порядке идет", - сообщил представитель компании."ЭкоНива" - крупнейший в России производитель сырого молока. Компания владеет поголовьем в 216 тысяч коров и 4 заводами по переработке молока в Калужской, Воронежской и Новосибирской областях. В 2021 году валовый надой молока составил 1,117 миллиона тонн молока. "ЭкоНива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тысячами гектаров. В компании трудятся больше 11 тысяч человек. Президент компании - Штефан Дюрр.
https://ria.ru/20220405/ssha-1781892985.html
https://ria.ru/20220405/krizis-1781802258.html
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экономика, новосибирская область, россия, санкции в отношении россии, германия
19:11 05.04.2022 (обновлено: 19:40 05.04.2022)
 
Антироссийские санкции ударили по немецкой Ekosem-Agrar

Немецкая Ekosem-Agrar испытывает финансовый кризис из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Немецкая Ekosem-Agrar AG, головная структура российского агрохолдинга "ЭкоНива", находится в состоянии кризиса, который вызвали скачок цен на сырье и материалы, оплачиваемые в евро и долларах, а также санкционные ограничения на транзакции между Германией и Россией, следует из релиза компании.
"Правление Ekosem-Agrar AG объявляет о том, что компания находится в состоянии финансового кризиса из-за влияния российско-украинского конфликта", - говорится в сообщении компании.
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В связи с этим Ekosem-Agrar предложила с согласия правления концепцию реструктуризации для держателей бондов на сумму в 78 миллионов евро со ставкой 8,5% и в 100 миллионов со ставкой в 7,5%.
В свою очередь в компании "ЭкоНива" РИА Новости сообщили, что уже приступили к посевной, и пока она проходит в рабочем порядке. "Ряд хозяйств компании уже приступили к началу весенних полевых работ. Семенами наши хозяйства также обеспечены. Пока все в рабочем порядке идет", - сообщил представитель компании.
"ЭкоНива" - крупнейший в России производитель сырого молока. Компания владеет поголовьем в 216 тысяч коров и 4 заводами по переработке молока в Калужской, Воронежской и Новосибирской областях. В 2021 году валовый надой молока составил 1,117 миллиона тонн молока. "ЭкоНива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тысячами гектаров. В компании трудятся больше 11 тысяч человек. Президент компании - Штефан Дюрр.
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ЭкономикаНовосибирская областьРоссияСанкции в отношении РоссииГермания
 
 
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