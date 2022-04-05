https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781890403.html

Песков прокомментировал заявления Байдена о новых санкциях против России

Песков прокомментировал заявления Байдена о новых санкциях против России - РИА Новости, 05.04.2022

Песков прокомментировал заявления Байдена о новых санкциях против России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания о новых санкциях со стороны США, заявил, что в Кремле и так знают, что они возможны. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T14:17

2022-04-05T14:17

2022-04-05T14:35

россия

владимир путин

украина

сша

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания о новых санкциях со стороны США, заявил, что в Кремле и так знают, что они возможны.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781872540.html

россия

украина

сша

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Владимир Лаврентьев

россия, владимир путин, украина, сша, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков