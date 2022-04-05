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Песков прокомментировал заявления Байдена о новых санкциях против России - РИА Новости, 05.04.2022
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Песков прокомментировал заявления Байдена о новых санкциях против России
Песков прокомментировал заявления Байдена о новых санкциях против России - РИА Новости, 05.04.2022
Песков прокомментировал заявления Байдена о новых санкциях против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания о новых санкциях со стороны США, заявил, что в Кремле и так знают, что они возможны. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:17
2022-04-05T14:35
россия
владимир путин
украина
сша
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания о новых санкциях со стороны США, заявил, что в Кремле и так знают, что они возможны.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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россия, владимир путин, украина, сша, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков
14:17 05.04.2022 (обновлено: 14:35 05.04.2022)
 
Песков прокомментировал заявления Байдена о новых санкциях против России

Пресс-секретарь Песков: в Кремле знают о возможности новых санкций США против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания о новых санкциях со стороны США, заявил, что в Кремле и так знают, что они возможны.
"Что касается новых санкций, мы сами знаем, что они возможны. Вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики", - сказал Песков журналистам.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
Вчера, 13:05
СМИ рассказали о новых предложениях Еврокомиссии по санкциям против России
 
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