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СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа - РИА Новости, 05.04.2022
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СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа
СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа
Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:48
2022-04-05T18:22
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа.По данным источников, между странами-членами ЕС царит разногласие по поводу дальнейших шагов, некоторые правительства хотят, чтобы Евросоюз на этой неделя хотя бы "подал сигнал", что планирует сократить импорт российской нефти.Ряд стран, включая ФРГ и Венгрию, против того, чтобы санкции в отношении РФ затрагивали энергетический сектор, пишет Блумберг.
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экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, россия, евросоюз
13:48 05.04.2022 (обновлено: 18:22 05.04.2022)
 
СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа

Bloomberg: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа.
По данным источников, между странами-членами ЕС царит разногласие по поводу дальнейших шагов, некоторые правительства хотят, чтобы Евросоюз на этой неделя хотя бы "подал сигнал", что планирует сократить импорт российской нефти.
Ряд стран, включая ФРГ и Венгрию, против того, чтобы санкции в отношении РФ затрагивали энергетический сектор, пишет Блумберг.
Флаг России и Германии - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 00:50
Вице-канцлер Германии рассказал о новом пакете санкций против России
 
ЭкономикаЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииРоссияЕвросоюз
 
 
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