https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781882544.html
СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа
СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа
Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:48
2022-04-05T13:48
2022-04-05T18:22
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
россия
евросоюз
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа.По данным источников, между странами-членами ЕС царит разногласие по поводу дальнейших шагов, некоторые правительства хотят, чтобы Евросоюз на этой неделя хотя бы "подал сигнал", что планирует сократить импорт российской нефти.Ряд стран, включая ФРГ и Венгрию, против того, чтобы санкции в отношении РФ затрагивали энергетический сектор, пишет Блумберг.
https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781587145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, россия, евросоюз
13:48 05.04.2022 (обновлено: 18:22 05.04.2022)
СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа
Bloomberg: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа