https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781882544.html

СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа

СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа - РИА Новости, 05.04.2022

СМИ: Евросоюз не планирует санкций против российских нефти и газа

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:48

2022-04-05T13:48

2022-04-05T18:22

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

россия

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз пока не планирует вводить санкции против российских нефти и газа.По данным источников, между странами-членами ЕС царит разногласие по поводу дальнейших шагов, некоторые правительства хотят, чтобы Евросоюз на этой неделя хотя бы "подал сигнал", что планирует сократить импорт российской нефти.Ряд стран, включая ФРГ и Венгрию, против того, чтобы санкции в отношении РФ затрагивали энергетический сектор, пишет Блумберг.

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781587145.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, россия, евросоюз