https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781878741.html

ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ

ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022

ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ

Евросоюз намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:24

2022-04-05T13:24

2022-04-05T13:45

экономика

втб

россия

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию и закроет морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.

https://ria.ru/20220405/rubl-1781847164.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, втб, россия, еврокомиссия