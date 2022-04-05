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ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
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ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ
ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ
Евросоюз намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:24
2022-04-05T13:45
экономика
втб
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию и закроет морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.
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Дарья Буймова
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экономика, втб, россия, еврокомиссия
13:24 05.04.2022 (обновлено: 13:45 05.04.2022)
 
ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ

Рейтер: ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ и еще тремя российскими банками

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.
Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию и закроет морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Вчера, 11:32Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Боррель признал, что рубль хорошо противостоит санкциям
 
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