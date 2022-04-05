https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781878741.html
ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ
ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.04.2022
ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ
Евросоюз намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:24
2022-04-05T13:24
2022-04-05T13:45
экономика
втб
россия
еврокомиссия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Евросоюз намерен запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник.Ранее американская газета Wall Street Journal писала, что Еврокомиссия предложит запретить импорт угля из РФ, поставки новой техники в Россию и закроет морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.
https://ria.ru/20220405/rubl-1781847164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, втб, россия, еврокомиссия
13:24 05.04.2022 (обновлено: 13:45 05.04.2022)
ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ, сообщили СМИ
Рейтер: ЕС хочет запретить все транзакции с ВТБ и еще тремя российскими банками