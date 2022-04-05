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Новосибирская область 9 Мая вспомнит освобождение Украины от фашистов - РИА Новости, 05.04.2022
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Новосибирская область 9 Мая вспомнит освобождение Украины от фашистов
Новосибирская область 9 Мая вспомнит освобождение Украины от фашистов - РИА Новости, 05.04.2022
Новосибирская область 9 Мая вспомнит освобождение Украины от фашистов
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил в рамках празднования Дня Победы 9 мая в этом году уделить внимание истории освобождения Украины от... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T13:56
2022-04-05T13:56
общество
новосибирская область
украина
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил в рамках празднования Дня Победы 9 мая в этом году уделить внимание истории освобождения Украины от фашистов и сегодняшней ситуации в этой стране.Во вторник Травников провел в правительстве региона заседание Новосибирского областного организационного комитета "Победа". Участники рассмотрели вопросы подготовки и проведения в Новосибирской области общероссийских и региональных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов."Отдельно я предложил в ходе проведения всех мероприятий, прежде всего патриотических, уделить внимание истории освобождения Украины от фашистских захватчиков, от нацистов… Истории освобождения Украины 80 лет назад, и сегодняшней истории, которая по сути вершится руками наших военнослужащих", - сказал губернатор в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале облправительства.Он считает, что таким образом "мы отдадим дань памяти и уважения поколению победителей и поддержим сегодняшних бойцов, которые ведут священный бой".Глава региона подтвердил, что Новосибирская область в этом году готовится провести все традиционные мероприятия 9 мая в полном формате без ограничений по коронавирусу."Надеюсь, эпидситуация позволит это сделать. По крайней мере, мы готовимся провести и парад со зрителями и шествие "Бессмертного полка", салют, фейерверк", - сказал он.
https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781873513.html
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общество, новосибирская область, украина, великая отечественная война (1941-1945), день победы
13:56 05.04.2022
 
Новосибирская область 9 Мая вспомнит освобождение Украины от фашистов

Глава Новосибирской области Травников предложил 9 Мая вспомнить освобождение Украины

© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОсвобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Освобождение Киева от немецко-фашистских захватчиков. Ноябрь 1944 года. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил в рамках празднования Дня Победы 9 мая в этом году уделить внимание истории освобождения Украины от фашистов и сегодняшней ситуации в этой стране.
Во вторник Травников провел в правительстве региона заседание Новосибирского областного организационного комитета "Победа". Участники рассмотрели вопросы подготовки и проведения в Новосибирской области общероссийских и региональных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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"Отдельно я предложил в ходе проведения всех мероприятий, прежде всего патриотических, уделить внимание истории освобождения Украины от фашистских захватчиков, от нацистов… Истории освобождения Украины 80 лет назад, и сегодняшней истории, которая по сути вершится руками наших военнослужащих", - сказал губернатор в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале облправительства.
Он считает, что таким образом "мы отдадим дань памяти и уважения поколению победителей и поддержим сегодняшних бойцов, которые ведут священный бой".
Глава региона подтвердил, что Новосибирская область в этом году готовится провести все традиционные мероприятия 9 мая в полном формате без ограничений по коронавирусу.
"Надеюсь, эпидситуация позволит это сделать. По крайней мере, мы готовимся провести и парад со зрителями и шествие "Бессмертного полка", салют, фейерверк", - сказал он.
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ОбществоНовосибирская областьУкраинаВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы
 
 
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