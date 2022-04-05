https://ria.ru/20220405/pobeda-1781884060.html

Новосибирская область 9 Мая вспомнит освобождение Украины от фашистов

Новосибирская область 9 Мая вспомнит освобождение Украины от фашистов - РИА Новости, 05.04.2022

Новосибирская область 9 Мая вспомнит освобождение Украины от фашистов

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил в рамках празднования Дня Победы 9 мая в этом году уделить внимание истории освобождения Украины от... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:56

2022-04-05T13:56

2022-04-05T13:56

общество

новосибирская область

украина

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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НОВОСИБИРСК, 5 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил в рамках празднования Дня Победы 9 мая в этом году уделить внимание истории освобождения Украины от фашистов и сегодняшней ситуации в этой стране.Во вторник Травников провел в правительстве региона заседание Новосибирского областного организационного комитета "Победа". Участники рассмотрели вопросы подготовки и проведения в Новосибирской области общероссийских и региональных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов."Отдельно я предложил в ходе проведения всех мероприятий, прежде всего патриотических, уделить внимание истории освобождения Украины от фашистских захватчиков, от нацистов… Истории освобождения Украины 80 лет назад, и сегодняшней истории, которая по сути вершится руками наших военнослужащих", - сказал губернатор в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале облправительства.Он считает, что таким образом "мы отдадим дань памяти и уважения поколению победителей и поддержим сегодняшних бойцов, которые ведут священный бой".Глава региона подтвердил, что Новосибирская область в этом году готовится провести все традиционные мероприятия 9 мая в полном формате без ограничений по коронавирусу."Надеюсь, эпидситуация позволит это сделать. По крайней мере, мы готовимся провести и парад со зрителями и шествие "Бессмертного полка", салют, фейерверк", - сказал он.

https://ria.ru/20220405/vyplaty-1781873513.html

https://ria.ru/20220404/estoniya-1781721700.html

новосибирская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, новосибирская область, украина, великая отечественная война (1941-1945), день победы