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СМИ: "Сибур" предложил заморозить цены на сырье для нефтехимии - РИА Новости, 05.04.2022
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https://ria.ru/20220405/neftekhimiya-1781816344.html
СМИ: "Сибур" предложил заморозить цены на сырье для нефтехимии
СМИ: "Сибур" предложил заморозить цены на сырье для нефтехимии - РИА Новости, 05.04.2022
СМИ: "Сибур" предложил заморозить цены на сырье для нефтехимии
Нефтегазохимическая компания "Сибур" предложила правительству заморозить рублевые цены на сырье для нефтехимии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T08:56
2022-04-05T08:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
геннадий тимченко
леонид михельсон
цены на нефть
россия
газпром
сибур холдинг
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нефтегазохимическая компания "Сибур" предложила правительству заморозить рублевые цены на сырье для нефтехимии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. По их словам, такое предложение изложено в письме компании к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.В качестве сырья "Сибур" использует попутный нефтяной газ (ПНГ), широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафту. Цена закупочных контрактов зависит от европейских котировок на это сырье и валютного курса, что в текущей ситуации приводит к росту стоимости сырья. Так, нафта сейчас котируется на уровне 910 долларов за тонну – это на 25% выше уровня начала года. По словам одного из источников, европейская цена на сырье в отдельные моменты подскакивала в 1,5 раза с начала года. Цены на ПНГ, говорит один из участников отрасли, выросли не так сильно - на 10-15% с начала года, но это усугубилось ослаблением рубля.По словам собеседников издания, "Сибур" оценил годовой эффект от изменения курса на свой операционный денежный поток в 180-200 миллиардов рублей в 2022 году. В четвертом квартале прошлого года доля сырья в себестоимости продукции "Сибура" составила 55%.По мнению компании, расчеты по сырьевым контрактам должны производиться по "среднефактическим" рублевым ценам, которые сложились в течение трех месяцев до 22 февраля этого года, а затем индексироваться на уровне потребительской инфляции в РФ. В "Сибуре" уверены, что описанная в письме мера позволит существенно ограничить рост цен на нефтехимическую продукцию.Крупнейшими акционерами компании являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, отмечается в статье. Михельсон уже предлагал правительству зафиксировать курс на уровне 75 рублей за доллар при расчете НДПИ на газовый конденсат, чтобы сдерживать стоимость сырья для нефтехимии, напоминает газета.В "Сибуре" от комментариев отказались. В пресс-службе правительства и Минэнерго не ответили на запрос издания, а в ФАС заявили, что "придерживаются позиции не прямого госрегулирования цен, а насыщения внутреннего рынка и развития биржевой торговли". При этом ФАС предлагает нефтехимическим компаниям отказаться от привязки к зарубежным индикаторам цен и курсам иностранных валют, однако "при формировании цен организации могут использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы". В России базовые полимеры не торгуются на бирже, а ценообразование на внутреннем рынке традиционно строилось на основе экспортной альтернативы, отмечает издание.Главной проблемой для отраслевых игроков, говорят собеседники газеты, станет фиксация отпускных цен на полимеры на внутреннем рынке, притом что цены на сырье останутся свободными. По мнению одного из них, в ближайшей перспективе у "Сибура" будут проблемы не столько в части химического бизнеса, сколько с продажей СУГ, который сейчас фактически невозможно вывезти за рубеж. В связи с избытком этого вида сырья "Сибур" может снизить объемы закупки ШФЛУ у "Сургутнефтегаза", "Новатэка" и "Газпрома". Производителям придется снижать цены, что приведет к удешевлению СУГ. Этот процесс уже начался, отмечают собеседники издания.
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экономика, геннадий тимченко, леонид михельсон, цены на нефть, россия, газпром, сибур холдинг, новатэк, правительство рф, михаил мишустин
08:56 05.04.2022
 
СМИ: "Сибур" предложил заморозить цены на сырье для нефтехимии

"Коммерсантъ": "Сибур" предложил правительству заморозить цены на сырье для нефтехимии

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Нефтегазохимическая компания "Сибур" предложила правительству заморозить рублевые цены на сырье для нефтехимии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. По их словам, такое предложение изложено в письме компании к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
В качестве сырья "Сибур" использует попутный нефтяной газ (ПНГ), широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), сжиженные углеводородные газы (СУГ) и нафту. Цена закупочных контрактов зависит от европейских котировок на это сырье и валютного курса, что в текущей ситуации приводит к росту стоимости сырья. Так, нафта сейчас котируется на уровне 910 долларов за тонну – это на 25% выше уровня начала года. По словам одного из источников, европейская цена на сырье в отдельные моменты подскакивала в 1,5 раза с начала года. Цены на ПНГ, говорит один из участников отрасли, выросли не так сильно - на 10-15% с начала года, но это усугубилось ослаблением рубля.
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По словам собеседников издания, "Сибур" оценил годовой эффект от изменения курса на свой операционный денежный поток в 180-200 миллиардов рублей в 2022 году. В четвертом квартале прошлого года доля сырья в себестоимости продукции "Сибура" составила 55%.
По мнению компании, расчеты по сырьевым контрактам должны производиться по "среднефактическим" рублевым ценам, которые сложились в течение трех месяцев до 22 февраля этого года, а затем индексироваться на уровне потребительской инфляции в РФ. В "Сибуре" уверены, что описанная в письме мера позволит существенно ограничить рост цен на нефтехимическую продукцию.
Крупнейшими акционерами компании являются Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, отмечается в статье. Михельсон уже предлагал правительству зафиксировать курс на уровне 75 рублей за доллар при расчете НДПИ на газовый конденсат, чтобы сдерживать стоимость сырья для нефтехимии, напоминает газета.
В "Сибуре" от комментариев отказались. В пресс-службе правительства и Минэнерго не ответили на запрос издания, а в ФАС заявили, что "придерживаются позиции не прямого госрегулирования цен, а насыщения внутреннего рынка и развития биржевой торговли". При этом ФАС предлагает нефтехимическим компаниям отказаться от привязки к зарубежным индикаторам цен и курсам иностранных валют, однако "при формировании цен организации могут использовать российские биржевые и внебиржевые индикаторы". В России базовые полимеры не торгуются на бирже, а ценообразование на внутреннем рынке традиционно строилось на основе экспортной альтернативы, отмечает издание.
Главной проблемой для отраслевых игроков, говорят собеседники газеты, станет фиксация отпускных цен на полимеры на внутреннем рынке, притом что цены на сырье останутся свободными. По мнению одного из них, в ближайшей перспективе у "Сибура" будут проблемы не столько в части химического бизнеса, сколько с продажей СУГ, который сейчас фактически невозможно вывезти за рубеж. В связи с избытком этого вида сырья "Сибур" может снизить объемы закупки ШФЛУ у "Сургутнефтегаза", "Новатэка" и "Газпрома". Производителям придется снижать цены, что приведет к удешевлению СУГ. Этот процесс уже начался, отмечают собеседники издания.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаГеннадий ТимченкоЛеонид МихельсонЦены на нефтьРоссияГазпромСибур ХолдингНоватэкПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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