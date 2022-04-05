https://ria.ru/20220405/kreditovanie-1781857317.html

Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование

Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование - РИА Новости, 05.04.2022

Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование

Правительство РФ расширило программу льготного кредитования для системообразующих предприятий на организации топливно-энергетического комплекса, по ней можно... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:18

2022-04-05T12:18

2022-04-05T12:18

экономика

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ расширило программу льготного кредитования для системообразующих предприятий на организации топливно-энергетического комплекса, по ней можно получить кредит по ставке до 11% на год, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 миллиардов рублей, группа компаний – до 30 миллиардов рублей", - сообщило правительство.Ранее правительство запустило льготные кредитные программы поддержки системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли.

https://ria.ru/20220328/kreditovanie-1780505544.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика