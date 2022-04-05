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Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование - РИА Новости, 05.04.2022
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Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование
Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование - РИА Новости, 05.04.2022
Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование
Правительство РФ расширило программу льготного кредитования для системообразующих предприятий на организации топливно-энергетического комплекса, по ней можно... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T12:18
2022-04-05T12:18
экономика
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ расширило программу льготного кредитования для системообразующих предприятий на организации топливно-энергетического комплекса, по ней можно получить кредит по ставке до 11% на год, сообщила пресс-служба кабмина."Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 миллиардов рублей, группа компаний – до 30 миллиардов рублей", - сообщило правительство.Ранее правительство запустило льготные кредитные программы поддержки системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли.
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экономика
12:18 05.04.2022
 
Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование

Правительство расширило льготное кредитование системообразующих предприятий ТЭК

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Правительство РФ расширило программу льготного кредитования для системообразующих предприятий на организации топливно-энергетического комплекса, по ней можно получить кредит по ставке до 11% на год, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство запускает специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Для таких организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. Одно предприятие сможет получить до 10 миллиардов рублей, группа компаний – до 30 миллиардов рублей", - сообщило правительство.
Ранее правительство запустило льготные кредитные программы поддержки системообразующих организаций агропромышленного комплекса, а также промышленности и торговли.
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 16:15
МСП Банк начнет льготное кредитование высокотехнологичных компаний
 
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