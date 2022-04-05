https://ria.ru/20220405/koronavirus-1781842448.html

В Москве госпитализировали 191 человека с COVID-19 за сутки

В Москве госпитализировали 191 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 05.04.2022

В Москве госпитализировали 191 человека с COVID-19 за сутки

В Москве за сутки выявлено 596 новых случаев COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T11:12

2022-04-05T11:12

2022-04-05T11:19

распространение коронавируса

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 596 новых случаев COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 596, 191 человек госпитализирован за сутки, выздоровело 1 110, 21 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 743 957 случаев коронавируса, выздоровели 2 549 372 человек, умерли из-за COVID 42 799 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 83 человека.

https://ria.ru/20220405/koronavirus-1781832302.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии