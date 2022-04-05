https://ria.ru/20220405/koronavirus-1781842448.html
В Москве госпитализировали 191 человека с COVID-19 за сутки
В Москве госпитализировали 191 человека с COVID-19 за сутки - РИА Новости, 05.04.2022
В Москве госпитализировали 191 человека с COVID-19 за сутки
В Москве за сутки выявлено 596 новых случаев COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T11:12
2022-04-05T11:12
2022-04-05T11:19
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 596 новых случаев COVID, умер 21 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 596, 191 человек госпитализирован за сутки, выздоровело 1 110, 21 человек умер за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 743 957 случаев коронавируса, выздоровели 2 549 372 человек, умерли из-за COVID 42 799 человек.Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, на ИВЛ находятся 83 человека.
https://ria.ru/20220405/koronavirus-1781832302.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:12 05.04.2022 (обновлено: 11:19 05.04.2022)
В Москве госпитализировали 191 человека с COVID-19 за сутки
В Москве выявили 596 новых случаев заражения коронавирусом