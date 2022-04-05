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В Мариуполе работают только гумкоридоры ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220405/gumkoridory-1781835945.html
В Мариуполе работают только гумкоридоры ДНР, заявил Пушилин
В Мариуполе работают только гумкоридоры ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 05.04.2022
В Мариуполе работают только гумкоридоры ДНР, заявил Пушилин
В Мариуполе работают только гумкоридоры, организованные ДНР, украинские остаются на бумаге, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T10:45
2022-04-05T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Мариуполе работают только гумкоридоры, организованные ДНР, украинские остаются на бумаге, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Гуманитарные коридоры работают только в тех районах, освобожденных нашими подразделениями. И люди выходят абсолютно, преимущественно в сторону тех пунктов временного размещения, которые организованы ДНР уже давно. Выходят они с помощью преимущественно, опять же, наших военнослужащих, которые им помогают, оказывают поддержку и указывают, где сформированы автобусные колонны", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "все остальные гуманитарные коридоры пока остаются на бумаге и в заявлениях украинских политиков".Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия с 6.00 5 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранцев и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить движение в порту Бердянска судов, задействованных в эвакуации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/mariupol-1781709297.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина
10:45 05.04.2022
 
В Мариуполе работают только гумкоридоры ДНР, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: в Мариуполе работают только гумкоридоры, организованные республикой

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя на блок-посту под Мариуполем
Боец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя на блок-посту под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ДНР проверяет документы у водителя на блок-посту под Мариуполем
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Мариуполе работают только гумкоридоры, организованные ДНР, украинские остаются на бумаге, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Гуманитарные коридоры работают только в тех районах, освобожденных нашими подразделениями. И люди выходят абсолютно, преимущественно в сторону тех пунктов временного размещения, которые организованы ДНР уже давно. Выходят они с помощью преимущественно, опять же, наших военнослужащих, которые им помогают, оказывают поддержку и указывают, где сформированы автобусные колонны", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "все остальные гуманитарные коридоры пока остаются на бумаге и в заявлениях украинских политиков".
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия с 6.00 5 апреля вновь открывает гуманитарный коридор для спасения иностранцев и мирных жителей из Мариуполя, а также готова обеспечить движение в порту Бердянска судов, задействованных в эвакуации.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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