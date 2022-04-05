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На форум "Сильные идеи для нового времени" продолжается прием заявок

На форум "Сильные идеи для нового времени" продолжается прием заявок - РИА Новости, 05.04.2022

На форум "Сильные идеи для нового времени" продолжается прием заявок

На крауд-платформе ideas.roscongress.org продолжается прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:01

2022-04-05T13:01

2022-04-05T13:01

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 апр - Фонд Росконгресс. На крауд-платформе ideas.roscongress.org продолжается прием заявок на форум "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс. На платформу уже подано 3410 идей от 8976 участников из 75 российских регионов. Самые активные субъекты — Самарская, Московская и Нижегородская области. Заявки принимаются по семи тематическим трекам до 22 апреля.Граждане затрагивают темы удовлетворенности людей медициной, образованием, социальной поддержкой, борьбы с бедностью и снижения числа безработицы, привлечения инвестиций в различные сферы, объединения науки и бизнеса, экологического просвещения, создания благоприятной среды для молодёжи в регионах, а также по импортозамещению.Например, ведущий специалист отдела инноваций государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" Кирилл Киреев предложил идею по повышению инвестиционной активности в регионах "Электронная система "Наш Ответ" - по сегментации и структуризации запросов по импортозамещению.Сотрудник московского АО "Агентство прямых инвестиций" Юлия Круглова предложила создать "HELP-службу" по сервисному обслуживанию импортного оборудования на базе кооперации между научно-исследовательскими институтами (НИИ) и бизнесом. По задумке автора, при наличии заявки специальная служба рассылает профильным НИИ "клич" на проведение проектно-изыскательских, конструкторских работ по замене выбывших частей, а затем предоставляет продукт заказчику. Этот симбиоз бизнеса (промышленный, торговый) с отечественными институтами способен частично закрыть проблему импортозамещения.Команда из Самарской области предлагает создать единую платформу "Центр управления компетенциями", на которой пользователи могут разместить информацию о себе, получить оценку своих компетенций, пройти образовательные курсы и найти подходящую работу. Компании, в свою очередь, публикуют актуальные вакансии. По мнению автора идеи, руководителя отдела Самарского государственного колледжа Елены Любченко, реализация проекта поможет наладить сетевое взаимодействие между образовательными учреждениями и профильными предприятиями Самарской области.С помощью цифрового профиля предприятия, созданного на платформе, будет возможно отследить его потребность в кадрах и готовность принимать студентов на практику или стажировки. Из наиболее активных пользователей платформы работодатели смогут выявить талантливых кандидатов. Участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" позволит продвинуть проект в информационном пространстве и привлечь на платформу значительное количество работодателей, считают авторы.Все поданные проекты оценивают эксперты. Лучшие из идей получат поддержку АСИ, институтов развития и бизнеса, а также федеральных и региональных органов власти. Топ-10 идей представят руководству страны на очном форуме летом 2022 года.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 165 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (asi.ru) создана распоряжением Правительства России от 11 августа 2011 года. Наблюдательный совет АСИ возглавляет Президент России Владимир Путин.Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере улучшения делового климата и поддержки инноваций, образования и подготовки кадров, здравоохранения и социального обслуживания, регионального и городского развития.Среди ключевых инициатив АСИ – Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах, платформа для обмена лучшими практиками "Смартека", программа "100 городских лидеров", модель повышения инновационной открытости крупных компаний и платформа Национальной технологической инициативы.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы