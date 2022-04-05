https://ria.ru/20220405/feyk-1781910502.html

Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком

Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком - РИА Новости, 05.04.2022

Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком

Видео, якобы сделанное в Олимпийском парке в Сириусе и содержащее "послание" НАТО, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T15:37

2022-04-05T15:37

2022-04-05T15:37

общество

сочи

нато

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СОЧИ, 5 апр – РИА Новости. Видео, якобы сделанное в Олимпийском парке в Сириусе и содержащее "послание" НАТО, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории.В соцсетях 4 апреля появилась публикация, в подписи к которой отмечается, что "в Сочи поздравили НАТО с 73-летием красивым шоу дронов, сказав три главных слова", а на кадрах на фоне поющих фонтанов и подсвеченного колеса обозрения в Олимпийском парке появляется надпись "F*** the NATO!!!"."Специалисты проанализировали видео с ближайших камер. Видео является фейком", - сказала собеседница агентства.Как добавили в пресс-пресс-службе ОМВД России по федеральной территории "Сириус", по данному инциденту никто из граждан с жалобами не обращался.

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/sber-1778675175.html

сочи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сочи, нато