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Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком - РИА Новости, 05.04.2022
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Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком
Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком - РИА Новости, 05.04.2022
Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком
Видео, якобы сделанное в Олимпийском парке в Сириусе и содержащее "послание" НАТО, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:37
2022-04-05T15:37
общество
сочи
нато
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СОЧИ, 5 апр – РИА Новости. Видео, якобы сделанное в Олимпийском парке в Сириусе и содержащее "послание" НАТО, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории.В соцсетях 4 апреля появилась публикация, в подписи к которой отмечается, что "в Сочи поздравили НАТО с 73-летием красивым шоу дронов, сказав три главных слова", а на кадрах на фоне поющих фонтанов и подсвеченного колеса обозрения в Олимпийском парке появляется надпись "F*** the NATO!!!"."Специалисты проанализировали видео с ближайших камер. Видео является фейком", - сказала собеседница агентства.Как добавили в пресс-пресс-службе ОМВД России по федеральной территории "Сириус", по данному инциденту никто из граждан с жалобами не обращался.
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общество, сочи, нато
15:37 05.04.2022
 
Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком

Видео светового шоу в Олимпийском парке в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМужчина едет на электроскутере неподалеку от входа в образовательный центр "Сириус" в Сочи
Мужчина едет на электроскутере неподалеку от входа в образовательный центр Сириус в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Мужчина едет на электроскутере неподалеку от входа в образовательный центр "Сириус" в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 апр – РИА Новости. Видео, якобы сделанное в Олимпийском парке в Сириусе и содержащее "послание" НАТО, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории.
В соцсетях 4 апреля появилась публикация, в подписи к которой отмечается, что "в Сочи поздравили НАТО с 73-летием красивым шоу дронов, сказав три главных слова", а на кадрах на фоне поющих фонтанов и подсвеченного колеса обозрения в Олимпийском парке появляется надпись "F*** the NATO!!!".
"Специалисты проанализировали видео с ближайших камер. Видео является фейком", - сказала собеседница агентства.
Как добавили в пресс-пресс-службе ОМВД России по федеральной территории "Сириус", по данному инциденту никто из граждан с жалобами не обращался.
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