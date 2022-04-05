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Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком
Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком - РИА Новости, 05.04.2022
Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком
Видео, якобы сделанное в Олимпийском парке в Сириусе и содержащее "послание" НАТО, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T15:37
2022-04-05T15:37
2022-04-05T15:37
общество
сочи
нато
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СОЧИ, 5 апр – РИА Новости. Видео, якобы сделанное в Олимпийском парке в Сириусе и содержащее "послание" НАТО, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории.В соцсетях 4 апреля появилась публикация, в подписи к которой отмечается, что "в Сочи поздравили НАТО с 73-летием красивым шоу дронов, сказав три главных слова", а на кадрах на фоне поющих фонтанов и подсвеченного колеса обозрения в Олимпийском парке появляется надпись "F*** the NATO!!!"."Специалисты проанализировали видео с ближайших камер. Видео является фейком", - сказала собеседница агентства.Как добавили в пресс-пресс-службе ОМВД России по федеральной территории "Сириус", по данному инциденту никто из граждан с жалобами не обращался.
https://radiosputnik.ria.ru/20220317/sber-1778675175.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сочи, нато
Видео светового шоу в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком
Видео светового шоу в Олимпийском парке в Сириусе с "посланием" НАТО оказалось фейком
СОЧИ, 5 апр – РИА Новости. Видео, якобы сделанное в Олимпийском парке в Сириусе и содержащее "послание" НАТО, является фейком, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации федеральной территории.
В соцсетях 4 апреля появилась публикация, в подписи к которой отмечается, что "в Сочи
поздравили НАТО
с 73-летием красивым шоу дронов, сказав три главных слова", а на кадрах на фоне поющих фонтанов и подсвеченного колеса обозрения в Олимпийском парке появляется надпись "F*** the NATO!!!".
"Специалисты проанализировали видео с ближайших камер. Видео является фейком", - сказала собеседница агентства.
Как добавили в пресс-пресс-службе ОМВД России по федеральной территории "Сириус", по данному инциденту никто из граждан с жалобами не обращался.