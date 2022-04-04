https://ria.ru/20220404/yazyk-1781685250.html
Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов
Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов - РИА Новости, 04.04.2022
Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:14
2022-04-04T14:14
2022-04-04T14:14
общество
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
русский язык в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601012393_0:292:3077:2023_1920x0_80_0_0_82310c039cdbba53f73db5f3d8f5910e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий."Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, – вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, сегодня на Западе идет беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой. "Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию. Мы должны ответить на это наступление единством всех русских людей во всем мире, единством всех, кто любит Россию, кто считает себя частью Русского мира", - подчеркнул Аксенов.По его словам, как показывает опыт протестных движений в разных странах, даже меньшинство, действующее сплоченно, может успешно отстаивать свои права и оказывать огромное влияние на политику государства."Давайте вместе дадим массированный и решительный ответ русофобам. Мы можем и должны выстроить нашу коллективную оборону в общественном сознании, в мировом общественном мнении. Это нам по силам, потому что за нами – правда, за нами – огромные интеллектуальные ресурсы. Русофобия должна стать убыточной во всех смыслах, навсегда, везде и для всех", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20210123/-anglitsizmy-1594270963.html
https://ria.ru/20220302/kultura-1775641407.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601012393_299:0:3028:2047_1920x0_80_0_0_452a28dac9c2805b2d9f22e6c6808c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), русский язык в мире
Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов
Глава Крыма Аксенов предложил инициировать очищение русского языка от англицизмов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил
инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий.
"Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, – вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодня на Западе идет беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией
, русскими, русским языком, духовностью и культурой. "Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию. Мы должны ответить на это наступление единством всех русских людей во всем мире, единством всех, кто любит Россию, кто считает себя частью Русского мира", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, как показывает опыт протестных движений в разных странах, даже меньшинство, действующее сплоченно, может успешно отстаивать свои права и оказывать огромное влияние на политику государства.
"Давайте вместе дадим массированный и решительный ответ русофобам. Мы можем и должны выстроить нашу коллективную оборону в общественном сознании, в мировом общественном мнении. Это нам по силам, потому что за нами – правда, за нами – огромные интеллектуальные ресурсы. Русофобия должна стать убыточной во всех смыслах, навсегда, везде и для всех", - отметил глава республики.