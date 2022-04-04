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Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов - РИА Новости, 04.04.2022
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Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов
Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов - РИА Новости, 04.04.2022
Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T14:14
2022-04-04T14:14
общество
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
русский язык в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий."Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, – вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, сегодня на Западе идет беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой. "Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию. Мы должны ответить на это наступление единством всех русских людей во всем мире, единством всех, кто любит Россию, кто считает себя частью Русского мира", - подчеркнул Аксенов.По его словам, как показывает опыт протестных движений в разных странах, даже меньшинство, действующее сплоченно, может успешно отстаивать свои права и оказывать огромное влияние на политику государства."Давайте вместе дадим массированный и решительный ответ русофобам. Мы можем и должны выстроить нашу коллективную оборону в общественном сознании, в мировом общественном мнении. Это нам по силам, потому что за нами – правда, за нами – огромные интеллектуальные ресурсы. Русофобия должна стать убыточной во всех смыслах, навсегда, везде и для всех", - отметил глава республики.
https://ria.ru/20210123/-anglitsizmy-1594270963.html
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общество, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), русский язык в мире
14:14 04.04.2022
 
Аксенов предложил очищать русский язык от англицизмов

Глава Крыма Аксенов предложил инициировать очищение русского языка от англицизмов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил инициировать процесс очищения русского языка от англицизмов, вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий.
"Внутри страны нам необходимо полное очищение от чужих смыслов. Начать следует с очищения нашего языка, речи и образовательного процесса от англицизмов, которые зачастую используются абсолютно неоправданно, – вплоть до запрета использовать английские слова в названиях отечественных предприятий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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По его словам, сегодня на Западе идет беспрецедентное наступление на все, что связано с Россией, русскими, русским языком, духовностью и культурой. "Западный мир отбросил все приличия, все маски, под которыми он скрывал свою пещерную русофобию. Мы должны ответить на это наступление единством всех русских людей во всем мире, единством всех, кто любит Россию, кто считает себя частью Русского мира", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, как показывает опыт протестных движений в разных странах, даже меньшинство, действующее сплоченно, может успешно отстаивать свои права и оказывать огромное влияние на политику государства.
"Давайте вместе дадим массированный и решительный ответ русофобам. Мы можем и должны выстроить нашу коллективную оборону в общественном сознании, в мировом общественном мнении. Это нам по силам, потому что за нами – правда, за нами – огромные интеллектуальные ресурсы. Русофобия должна стать убыточной во всех смыслах, навсегда, везде и для всех", - отметил глава республики.
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ОбществоРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Русский язык в мире
 
 
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