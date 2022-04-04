https://ria.ru/20220404/turizm-1781721863.html
Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи
Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи - РИА Новости, 04.04.2022
Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи
Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение более чем с 50 странами. Однако воздушное пространство многих государств все еще закрыто, до ряда заграничных... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:26
2022-04-04T17:26
2022-04-04T18:27
туризм
транспорт
авиасообщение
москва
санкт-петербург
сочи
самолеты
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Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение более чем с 50 странами. Однако воздушное пространство многих государств все еще закрыто, до ряда заграничных курортов туристам приходится добираться с пересадками. Но, если не хочется заморачиваться, есть и другие варианты. О том, куда сейчас за границу можно улететь прямыми рейсами из крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, — в инфографике РИА Новости.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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