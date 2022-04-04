https://ria.ru/20220404/turizm-1781721863.html

Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи

Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи - РИА Новости, 04.04.2022

Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи

Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение более чем с 50 странами. Однако воздушное пространство многих государств все еще закрыто, до ряда заграничных... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:26

2022-04-04T17:26

2022-04-04T18:27

туризм

транспорт

авиасообщение

москва

санкт-петербург

сочи

самолеты

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Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение более чем с 50 странами. Однако воздушное пространство многих государств все еще закрыто, до ряда заграничных курортов туристам приходится добираться с пересадками. Но, если не хочется заморачиваться, есть и другие варианты. О том, куда сейчас за границу можно улететь прямыми рейсами из крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, — в инфографике РИА Новости.

москва

санкт-петербург

сочи

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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