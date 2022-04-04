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Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи - РИА Новости, 04.04.2022
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Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи
Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи - РИА Новости, 04.04.2022
Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи
Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение более чем с 50 странами. Однако воздушное пространство многих государств все еще закрыто, до ряда заграничных... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T17:26
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туризм
транспорт
авиасообщение
москва
санкт-петербург
сочи
самолеты
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Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение более чем с 50 странами. Однако воздушное пространство многих государств все еще закрыто, до ряда заграничных курортов туристам приходится добираться с пересадками. Но, если не хочется заморачиваться, есть и другие варианты. О том, куда сейчас за границу можно улететь прямыми рейсами из крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, — в инфографике РИА Новости.
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туризм, транспорт, авиасообщение, москва, санкт-петербург, сочи, самолеты, инфографика, новости - туризм, проблемы - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии
17:26 04.04.2022 (обновлено: 18:27 04.04.2022)
 

Какие авиакомпании сейчас летают за рубеж из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи

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Россия с 9 апреля восстанавливает авиасообщение более чем с 50 странами. Однако воздушное пространство многих государств все еще закрыто, до ряда заграничных курортов туристам приходится добираться с пересадками. Но, если не хочется заморачиваться, есть и другие варианты. О том, куда сейчас за границу можно улететь прямыми рейсами из крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, — в инфографике РИА Новости.
 
ИнфографикаТуризмТранспортАвиасообщениеМоскваСанкт-ПетербургСочиСамолетыНовости - ТуризмПроблемы - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Санкции в отношении России
 
 
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