Командующий ЦВО наградил медалями военных, отличившихся в спецоперации

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командующий Центральным военным округом Александр Лапин наградил медалями "За отвагу", "Суворова" и "Жукова" военнослужащих, отличившихся в спецоперации на Украине, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России."Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил боевые награды военнослужащим, проявившим мужества и героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие ЦВО получили боевые награды - медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова".В военном ведомстве рассказали, что один из награжденных в составе сводной понтонной роты руководил наведением понтонной переправы через реку Десна. Он под непрерывным минометным огнем украинских военных управлял буксирно-моторным катером и принимал участие в сборке ленты моста, руководил разгрузкой материальной части понтонного парка на воду и наводил наплавной мост."Вы, проявив мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить огневой потенциал противника. В этом ваша заслуга и роль. Поэтому я сегодня имею огромную честь выйти вместе с вами и наградить высокими государственными наградами", - приводит Минобороны слова Лапина.Военное ведомство также опубликовало видеоролик, на котором видно, как на фоне реактивных систем залпового огня проходит церемония награждения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командующий Центральным военным округом Александр Лапин наградил медалями "За отвагу", "Суворова" и "Жукова" военнослужащих, отличившихся в спецоперации на Украине, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.
"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил боевые награды военнослужащим, проявившим мужества и героизм в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие ЦВО получили боевые награды - медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова".
В военном ведомстве рассказали, что один из награжденных в составе сводной понтонной роты руководил наведением понтонной переправы через реку Десна. Он под непрерывным минометным огнем украинских военных управлял буксирно-моторным катером и принимал участие в сборке ленты моста, руководил разгрузкой материальной части понтонного парка на воду и наводил наплавной мост.
"Вы, проявив мужество, отвагу, смелость, огневую выучку, которая позволила существенно снизить огневой потенциал противника. В этом ваша заслуга и роль. Поэтому я сегодня имею огромную честь выйти вместе с вами и наградить высокими государственными наградами", - приводит Минобороны слова Лапина.
Военное ведомство также опубликовало видеоролик, на котором видно, как на фоне реактивных систем залпового огня проходит церемония награждения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
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Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.
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