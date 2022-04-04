https://ria.ru/20220404/siloviki-1781768961.html

Украинские силовики укрываются в жилом районе на окраине Попасной в ЛНР

Украинские силовики укрываются в жилом районе на окраине Попасной в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские силовики укрываются в жилом районе на окраине Попасной в ЛНР

Украинские силовики укрываются в жилом районе на окраине города Попасная в Донбассе, откуда ведут огонь по подконтрольной Луганской народной республике части... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T19:43

2022-04-04T19:43

2022-04-04T19:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

леонид пасечник

владимир путин

рубежное

луганская область

россия

вооруженные силы украины

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ПОПАСНАЯ, 4 апр - РИА Новости. Украинские силовики укрываются в жилом районе на окраине города Попасная в Донбассе, откуда ведут огонь по подконтрольной Луганской народной республике части населенного пункта, заявил РИА Новости официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ ведут зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное."Город находится по большей части под контролем Народной милиции, однако противник продолжает вести оборону в нескольких очагах по окраинам населенного пункта, скрываясь в жилом массиве, что, в принципе, нас ограничивает в возможности быстрого продвижения, поскольку цели приходится выбирать очень осторожно и избирательно, дабы не навредить мирному населению. Наша тактика и наша политика состоит в том, чтобы максимально сохранить мирных жителей, наших соотечественников", - рассказал Филипоненко.Он уточнил, что в городе остаются мирные жители, однако из-за плотного огня со стороны украинских силовиков они большую часть времени укрываются в подвалах."Их (жителей Попасной – ред.) сейчас достаточно немного, большинство из тех, кто не могут или не хотят эвакуироваться, остаются в своих подвалах, где у них есть запасы воды, провианта и частично с этим помогают подразделения Народной милиции, однако ситуация по-прежнему тяжелая, идут постоянные обстрелы и просто тотальное уничтожение всего, что здесь есть вооруженными силами Украины", - пояснил Филипоненко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Кроме того, в Минобороны России 25 марта заявили, что ЛНР с конца февраля восстановила контроль над 93% территории бывшей Луганской области Украины, в границах которой была провозглашена в 2014 году.

https://ria.ru/20220325/ukreprayon-1779999431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, леонид пасечник, владимир путин, рубежное, луганская область, россия, вооруженные силы украины, украина