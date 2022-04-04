https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781743772.html

Глава МИД Австрии анонсировал новый пакет санкций против России

Глава МИД Австрии анонсировал новый пакет санкций против России - РИА Новости, 04.04.2022

Глава МИД Австрии анонсировал новый пакет санкций против России

Новый пакет санкций Евросоюза против России может быть принят на этой неделе, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:20

2022-04-04T17:20

2022-04-04T17:20

санкции

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ВЕНА, 4 апр - РИА Новости. Новый пакет санкций Евросоюза против России может быть принят на этой неделе, заявил в понедельник глава МИД Австрии Александер Шалленберг.Ранее Макрон на фоне событий в украинской Буче, которые МО РФ назвало провокацией, выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля."Сейчас мы усердно работаем над очередным пакетом санкций, который будет принят, предположительно, на этой неделе. Мы всегда говорили, что санкции должны затрагивать тех, против кого они нацелены, чтобы они не вернулись к нам бумерангом. Это касается газа. Здесь надо быть реалистами. Но у нас достаточно других возможностей для санкций", - сказал Шалленберг радиостанции Ö1.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220404/jpmorgan-1781728624.html

https://ria.ru/20220404/sanktsii-1781725941.html

https://ria.ru/20220404/retsessiya-1781677835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, в мире, россия, австрия, евросоюз