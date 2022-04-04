https://ria.ru/20220404/razgovenie-1781751053.html

Муфтий Татарстана пригласил Конора Макгрегора разговеться

Муфтий Татарстана пригласил Конора Макгрегора разговеться - РИА Новости, 04.04.2022

Муфтий Татарстана пригласил Конора Макгрегора разговеться

Последователи ислама в России будут рады увидеть ирландца Конора Макгрегора на вечерних разговениях в Казани, несмотря на его негативные высказывания в адрес... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T17:48

2022-04-04T17:48

2022-04-04T17:48

религия

хабиб нурмагомедов

конор макгрегор

казань

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Последователи ислама в России будут рады увидеть ирландца Конора Макгрегора на вечерних разговениях в Казани, несмотря на его негативные высказывания в адрес мусульман, заявил РИА Новости в понедельник муфтий Татарстана Камиль Саимгуллин, комментируя поздравления Макгрегора с Рамаданом.Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор в соцсетях пожелал благословенного Рамадана всем его мусульманским друзьям и поклонникам по всему миру."Мы приглашаем Макгрегора на наши вечерние разговения в Казань, несмотря на то, что ранее он в крайне язвительной, недопустимой манере говорил о моих единоверцах. Но священный Рамадан многое меняет в людях. Очевидно, поменялся и сам Конор. Исламофобской риторики у него больше нет. Нас это не может не радовать", - сказал муфтий, который является обладателем черного пояса по джиу-джитсу I дана.Религиозный деятель отметил, что мусульманам республики есть что показать Макгрегору. "Но наше главное богатство – межконфессиональный мир", - заключил муфтий.Конор Макгрегор провел 28 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений, в том числе, от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

https://ria.ru/20220401/ramadan-1781237656.html

https://ria.ru/20220402/ramadan-1781066314.html

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хабиб нурмагомедов, конор макгрегор, казань