https://ria.ru/20220404/orban-1781664017.html

Биография Виктора Орбана

Биография Виктора Орбана - РИА Новости, 04.04.2022

Биография Виктора Орбана

Венгерский государственный и политический деятель Виктор Орбан (Viktor Orbán) родился 31 мая 1963 года в небольшой венгерской деревне Алчутдобоз. В 1977 году... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T13:02

2022-04-04T13:02

2022-04-04T13:02

справки

виктор орбан

будапешт

венгрия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/04/1781664902_0:57:2797:1630_1920x0_80_0_0_13074e0ac7475fed649f9b3efe863346.jpg

Венгерский государственный и политический деятель Виктор Орбан (Viktor Orbán) родился 31 мая 1963 года в небольшой венгерской деревне Алчутдобоз. В 1977 году его семья переехала в Секешфехервар. С 1981 по 1982 год он проходил обязательную военную службу в Залаэгерсеге. В 1987 году окончил юридический факультет Будапештского университета им. Лоранда Этвёша.В 1987-1988 годах работал социологом в Институте подготовки управленческих кадров министерства сельского хозяйства и продовольствия Венгрии.С 1988 года являлся членом исследовательской группы по Центральной и Восточной Европе в рамках программы, финансируемой Фондом Сороса.В 1989 году получил стипендию Фонда Сороса и стажировался в Пембрук-колледже в Оксфорде (Великобритания).В марте 1988 года стал одним из основателей "Союза молодых демократов" (Фидес). В 1988-1989 годах был членом национального комитета партии.Известность в Венгрии приобрел в июне 1989 года после своего выступления во время перезахоронения останков Имре Надя, лидера Венгерского восстания 1956 года (вооруженное восстание против просоветского режима в Венгерской Народной Республики в октябре-ноябре 1956 года, подавленное советскими войсками). В своей речи он потребовал вывода советских войск из Венгрии (завершен в 1991 году) и проведения свободных выборов.В 1989 году принимал активное участие в организации круглого стола по переходу к многопартийной системе. В 1990 году был избран в парламент на первых в постсоветской истории Венгрии свободных парламентских выборах.В мае 1993 года он был избран председателем Фидес. Под его руководством партия изменила свой профиль с радикального молодежного движения на умеренную правоцентристскую гражданскую народную партию.По итогам парламентских выборов 1998 года Фидес и ее союзники получили большинство в парламенте, а Виктор Орбан стал премьер-министром Венгрии.Орбан ушел с поста лидера Фидес в январе 2000 года после того, как съезд партии проголосовал за разделение постов премьер-министра и главы партии.После поражения Фидес на парламентских выборах 2002 года Орбан ушел в отставку.В 2003 году Виктор Орбан вновь возглавил Фидес.В 2006 году по итогам парламентских выборов Фидес под руководством Орбана уступила большинство Социал-демократической партии, однако Орбан сумел остаться лидером партии и привести ее к победе на парламентских выборах 2010 года. Партия и ее союзники получи две трети мест в парламенте. Виктор Орбан вновь занял кресло премьера страны.В результате парламентских выборов 2014 года правящий альянс "Фидес-ХДНП" сумел сохранить конституционное большинство в парламенте. По итогам парламентских выборов в апреле 2018 года, коалиция "Фидес-ХДНП" победила с 49,6% голосов, вновь получив конституционное большинство в парламенте – 133 депутатских портфеля из 199. 10 мая 2018 года Виктор Орбан был переизбран на посту премьер-министра Венгрии.По итогам парламентских выборов, прошедших 3 апреля 2022 года, правящий альянс "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" под руководством премьера Виктора Орбана вновь одерживает победу.По данным Национального избирательного офиса (NVI), после обработки 98,96% голосов "Фидес-ХДНП" набирает 67,84% и получает 135 мест в парламенте из 199.Правящий альянс поддерживает сотрудничество с Россией. В частности, Будапешт выступил против расширения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине и отказал в поставке оружия Киеву через свою территорию, заявив, что первоочередная задача руководства страны — защита собственных национальных интересов.Виктор Орбан женат. Его супруга, Анико Леваи, юрист, работает в Международной детской службе спасения, а также занимается волонтерской и благотворительной деятельностью в Венгерской экуменической службе помощи. В семье пятеро детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

будапешт

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, виктор орбан, будапешт, венгрия, политика