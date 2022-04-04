https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688677.html

Борисов на встрече с Путиным рассказал об уровне выполнения гособоронзаказа

Борисов на встрече с Путиным рассказал об уровне выполнения гособоронзаказа - РИА Новости, 04.04.2022

Борисов на встрече с Путиным рассказал об уровне выполнения гособоронзаказа

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что уровень выполнения гособоронзаказа в России по итогам 2021 года... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T14:24

2022-04-04T14:24

2022-04-04T14:43

безопасность

юрий борисов (вице-премьер)

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что уровень выполнения гособоронзаказа в России по итогам 2021 года составил не менее 98% несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и рост стоимости материалов, сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник."Несмотря на беспрецедентные санкции, повлекшие сокращение поставок и увеличение стоимости материалов, выполнение ГОЗ было и остаётся безусловным приоритетом для российского ОПК, добавил Юрий Борисов. По результатам прошлого года уровень его выполнения составил не менее 98% и в текущем году идёт с опережением по некоторым показателям", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20220404/gosoboronzakaz-1781688909.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, юрий борисов (вице-премьер)