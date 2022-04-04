https://ria.ru/20220404/egipet-1781677673.html
Египет накрыла летняя жара
Египет накрыла летняя жара - РИА Новости, 04.04.2022
Египет накрыла летняя жара
Метеорологическое управление Египта пообещало "очень жаркую" погоду в Верхнем Египте, и "жаркую" в Большом Каире, Нижнем Египте и Южном Синае, сообщает... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T19:30
2022-04-04T19:30
2022-04-04T19:30
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Метеорологическое управление Египта пообещало "очень жаркую" погоду в Верхнем Египте, и "жаркую" в Большом Каире, Нижнем Египте и Южном Синае, сообщает "Турпром".В некоторых регионах температура поднимется до +38 и даже до +41 градусов и выше. В основном это, правда, касается городов экскурсионной программы на самом юге Египта, но и на курортах Красного моря столбик термометра больше +30 градусов, а в Каире ожидается +32 градуса.Ещё жарче в тех городах, которые туристы посещают на "древнеегипетских" экскурсиях – в Луксоре и Абу-Симбеле. Там прогнозируют +40 градусов, а в Асуане – даже +41.По данным синоптиков, жара на курортах продлится всю неделю – в Хургаде в среду обещают до +36 градусов, а в среднем ожидается не ниже +30. Вода в море +23 градуса. В Шарм-эш-Шейхе жара +32-34 градуса продержится всю неделю.Согласно прогнозам, температура спадет только к следующей неделе, но погода останется летней – на курортах будет +26-28 градусов.
https://ria.ru/20220404/egipet-1781627819.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, луксор, хургада, красное море, шарм-эш-шейх, отдых на море, египет, туристы, куда поехать, куда можно лететь
Египет накрыла летняя жара
Метеорологическое управление Египта пообещало "очень жаркую" погоду
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Метеорологическое управление Египта пообещало "очень жаркую" погоду в Верхнем Египте, и "жаркую" в Большом Каире, Нижнем Египте и Южном Синае, сообщает
"Турпром".
В некоторых регионах температура поднимется до +38 и даже до +41 градусов и выше. В основном это, правда, касается городов экскурсионной программы на самом юге Египта, но и на курортах Красного моря столбик термометра больше +30 градусов, а в Каире ожидается +32 градуса.
Ещё жарче в тех городах, которые туристы посещают на "древнеегипетских" экскурсиях – в Луксоре и Абу-Симбеле. Там прогнозируют +40 градусов, а в Асуане – даже +41.
По данным синоптиков, жара на курортах продлится всю неделю – в Хургаде в среду обещают до +36 градусов, а в среднем ожидается не ниже +30. Вода в море +23 градуса. В Шарм-эш-Шейхе жара +32-34 градуса продержится всю неделю.
Согласно прогнозам, температура спадет только к следующей неделе, но погода останется летней – на курортах будет +26-28 градусов.