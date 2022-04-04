https://ria.ru/20220404/donetsk-1781643784.html

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.04.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками

Мирная жительница ранена в результате обстрела украинских войск в Петровском районе Донецка, сейчас ей оказывается медпомощь, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:48

2022-04-04T11:48

2022-04-04T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

петровский район

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775782636_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8a46f47397fb31ea1663463582edb049.jpg

ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела украинских войск в Петровском районе Донецка, сейчас ей оказывается медпомощь, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."В результате обстрела в Петровском районе Донецка, по ул. Петровского, ранена мирная жительница", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба, согласно которому речь идет об атаке со стороны вооруженных формирований Украины.Отмечается, что в настоящее время пострадавшей оказывается медицинская помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

петровский район

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, петровский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины