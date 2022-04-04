https://ria.ru/20220404/donetsk-1781610523.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.04.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска утром в понедельник обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов калибром 122 мм, заявило представительство Донецкой РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T09:04

2022-04-04T09:04

2022-04-04T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

россия

красногоровка

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ДОНЕЦК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник обстреляли Петровский район Донецка, выпустив по городу шесть снарядов калибром 122 мм, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, обстрел произошел в 08.50 из населенного пункта Красногоровка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, россия, красногоровка, украина