https://ria.ru/20220404/donbass-1781635611.html
Украинские войска обстреляли Кировск в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кировск в ЛНР - РИА Новости, 04.04.2022
Украинские войска обстреляли Кировск в ЛНР
Украинские войска в 10.45 мск обстреляли город Кировск в Луганской народной республике, выпустив два снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:17
2022-04-04T11:17
2022-04-04T11:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
владимир путин
россия
кировск
украина
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ЛУГАНСК, 4 апр - РИА Новости. Украинские войска в 10.45 мск обстреляли город Кировск в Луганской народной республике, выпустив два снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел... по н.п. Кировск с применением артиллерийского орудия калибра 152 миллиметра (2 снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220404/donbass-1781626081.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, россия, кировск, украина
11:17 04.04.2022 (обновлено: 11:40 04.04.2022)
Украинские войска обстреляли Кировск в ЛНР
Украинские войска выпустили два снаряда калибра 152 миллиметра по Кировску в ЛНР