https://ria.ru/20220403/ukraina-1781557377.html

На Украине оценили потери экономики в 50 процентов ВВП к концу года

На Украине оценили потери экономики в 50 процентов ВВП к концу года - РИА Новости, 03.04.2022

На Украине оценили потери экономики в 50 процентов ВВП к концу года

Украина уже недополучила 54 миллиарда долларов, потери ВВП страны по итогам года составят минимум 112 миллиардов долларов или около 50%, сообщил замминистра... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:49

2022-04-03T17:49

2022-04-03T17:49

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Украина уже недополучила 54 миллиарда долларов, потери ВВП страны по итогам года составят минимум 112 миллиардов долларов или около 50%, сообщил замминистра экономики Украины Игорь Дядура."Из-за войны Украина недополучила 54 миллиарда капитальных инвестиций… В текущем году ВВП страны, по нашим оценкам, потеряет минимум 112 миллиардов долларов, а до 2030 года потери будут 1,2 триллиона долларов. Если мы в начале года видели рост ВВП на 6,7%, сейчас видим падение более чем на 40%, а до конца года оно нарастает", - сказал Дядура в эфире телеканала "Рада".Он уточнил, что к концу года потери ВВП составят около 50%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781465101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр