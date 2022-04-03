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В Красноярском крае депутата райсовета заподозрили в убийстве жены - РИА Новости, 03.04.2022
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В Красноярском крае депутата райсовета заподозрили в убийстве жены
В Красноярском крае депутата райсовета заподозрили в убийстве жены - РИА Новости, 03.04.2022
В Красноярском крае депутата райсовета заподозрили в убийстве жены
Житель поселка Тасеево Красноярского края зарезал жену во время пьяной ссоры, затем вывез ее тело и спрятал в лесу, а после заявил в полицию об исчезновении... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T08:50
2022-04-03T08:50
происшествия
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Житель поселка Тасеево Красноярского края зарезал жену во время пьяной ссоры, затем вывез ее тело и спрятал в лесу, а после заявил в полицию об исчезновении женщины, возбуждено уголовное дело, мужчина арестован, сообщает пресс-служба краевого главка ГСУСК.По ее данным, в настоящее время по факту убийства 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в убийстве арестован.По версии следствия, вечером 28 марта 2022 года между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в своём доме, произошла ссора. В ходе конфликта 51-летний мужчина ударил женщину рукой, после чего взял нож и нанёс ей два удара в область передней поверхности грудной клетки."От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина погрузил тело супруги в свой автомобиль и вывез на участок местности в лесном массиве, рядом со свалкой бытовых отходов вблизи села Тасеево, присыпав снегом и ветками. Через пару часов в этот же день подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги", - говорится в сообщении.В СК отмечают, что изначально следователи и криминалисты, осмотрев место происшествия, увидели следы, указывающие на криминальный характер исчезновения женщины. После того, как улики предъявили подозреваемому, он признался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления.СМИ региона сообщили, что речь идет о местном предпринимателе и депутате райсовета Александре Хаконове.Источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что подозреваемый является депутатом Тасеевского райсовета."Да, депутат райсовета. Супруги прожили вместе около 20 лет", - сказал собеседник агентства.Согласно сайту Тасеевского райсовета, подозреваемый является действующим депутатом и секретарем постоянной комиссии по бюджету, финансам и экономическому развитию.
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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
08:50 03.04.2022
 
В Красноярском крае депутата райсовета заподозрили в убийстве жены

Депутата райсовета в Красноярском крае арестовали по подозрению в убийстве жены

© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
 Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 апр - РИА Новости. Житель поселка Тасеево Красноярского края зарезал жену во время пьяной ссоры, затем вывез ее тело и спрятал в лесу, а после заявил в полицию об исчезновении женщины, возбуждено уголовное дело, мужчина арестован, сообщает пресс-служба краевого главка ГСУСК.
По ее данным, в настоящее время по факту убийства 35-летней женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в убийстве арестован.
По версии следствия, вечером 28 марта 2022 года между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, в своём доме, произошла ссора. В ходе конфликта 51-летний мужчина ударил женщину рукой, после чего взял нож и нанёс ей два удара в область передней поверхности грудной клетки.
"От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия совершенного преступления мужчина погрузил тело супруги в свой автомобиль и вывез на участок местности в лесном массиве, рядом со свалкой бытовых отходов вблизи села Тасеево, присыпав снегом и ветками. Через пару часов в этот же день подозреваемый обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении супруги", - говорится в сообщении.
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В СК отмечают, что изначально следователи и криминалисты, осмотрев место происшествия, увидели следы, указывающие на криминальный характер исчезновения женщины. После того, как улики предъявили подозреваемому, он признался в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления.
СМИ региона сообщили, что речь идет о местном предпринимателе и депутате райсовета Александре Хаконове.
Источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что подозреваемый является депутатом Тасеевского райсовета.
"Да, депутат райсовета. Супруги прожили вместе около 20 лет", - сказал собеседник агентства.
Согласно сайту Тасеевского райсовета, подозреваемый является действующим депутатом и секретарем постоянной комиссии по бюджету, финансам и экономическому развитию.
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