В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах
Участки на выборах президента и депутатов парламента открылись в Сербии
Парламент Сербии в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Участки на президентских, парламентских и выборах органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов открылись в Сербии, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).
В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.
Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.
РИК сообщил об аккредитации 3,5 тысяч наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы будут работать в составе миссий Межпарламентской ассамблеи государств СНГ (МПА) и Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, от России - члены Совфеда и Госдумы.
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил незадолго до голосования, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. По его словам, прозападные партии, подготовленные финансово и политически, "организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
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