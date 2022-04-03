https://ria.ru/20220403/serbiya-1781509819.html

В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах

В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах - РИА Новости, 03.04.2022

В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах

Участки на президентских, парламентских и выборах органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов открылись в Сербии, сообщила Республиканская... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T08:35

2022-04-03T08:35

2022-04-03T08:35

в мире

сербия

парламент сербии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102137/59/1021375957_0:89:2000:1214_1920x0_80_0_0_b51af1143068836cac01e83a67285ea7.jpg

БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Участки на президентских, парламентских и выборах органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов открылись в Сербии, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.РИК сообщил об аккредитации 3,5 тысяч наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы будут работать в составе миссий Межпарламентской ассамблеи государств СНГ (МПА) и Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, от России - члены Совфеда и Госдумы.Голосование по решению косовоалбанских властей в Приштине не будет проводиться на территории Косово и Метохии, где правом голоса обладают около 100 тысяч сербов, им придется ехать на избирательные участки в центральной части страны.Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил незадолго до голосования, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. По его словам, прозападные партии, подготовленные финансово и политически, "организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.

https://ria.ru/20220327/gally-1780332404.html

https://ria.ru/20220312/serbiya-1777842740.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, парламент сербии