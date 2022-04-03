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В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах - РИА Новости, 03.04.2022
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В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах
В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах - РИА Новости, 03.04.2022
В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах
Участки на президентских, парламентских и выборах органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов открылись в Сербии, сообщила Республиканская... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T08:35
2022-04-03T08:35
в мире
сербия
парламент сербии
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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Участки на президентских, парламентских и выборах органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов открылись в Сербии, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.РИК сообщил об аккредитации 3,5 тысяч наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы будут работать в составе миссий Межпарламентской ассамблеи государств СНГ (МПА) и Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, от России - члены Совфеда и Госдумы.Голосование по решению косовоалбанских властей в Приштине не будет проводиться на территории Косово и Метохии, где правом голоса обладают около 100 тысяч сербов, им придется ехать на избирательные участки в центральной части страны.Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил незадолго до голосования, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. По его словам, прозападные партии, подготовленные финансово и политически, "организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
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в мире, сербия, парламент сербии
08:35 03.04.2022
 
В Сербии началось голосование на президентских и парламентских выборах

Участки на выборах президента и депутатов парламента открылись в Сербии

© Fotolia / krutenyukПарламент Сербии в Белграде
Парламент Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© Fotolia / krutenyuk
Парламент Сербии в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 апр – РИА Новости. Участки на президентских, парламентских и выборах органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов открылись в Сербии, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).
В Сербии проходят очередные выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов Скупщины (однопалатного парламента), а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона граждан. Волеизъявление проходит с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на более чем 8 тысячах участков в стране и 77 местах для голосования в 34 странах мира.
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Сербский избирком зарегистрировал 19 блоков политических партий и коалиций, которые претендуют на 250 мест в Скупщине. Им необходимо преодолеть порог в 3% голосов для вхождения в новый созыв парламента. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, которых поддерживают один или несколько избирательных блоков.
РИК сообщил об аккредитации 3,5 тысяч наблюдателей из сербских и международных организаций. Совфед РФ также сформировал делегацию для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами в Сербии. Сенаторы будут работать в составе миссий Межпарламентской ассамблеи государств СНГ (МПА) и Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ). Наблюдатели от ПА ОДКБ - представители парламентов государств ОДКБ: Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, от России - члены Совфеда и Госдумы.
Голосование по решению косовоалбанских властей в Приштине не будет проводиться на территории Косово и Метохии, где правом голоса обладают около 100 тысяч сербов, им придется ехать на избирательные участки в центральной части страны.
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил незадолго до голосования, что ожидает попытку "майдана" после выборов 3 апреля. По его словам, прозападные партии, подготовленные финансово и политически, "организуют процесс оспаривания результатов выборов, что завершится попыткой свергнуть власть". Правоохранительные органы и спецслужбы отчитались о готовности предотвратить такой сценарий.
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