Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал введение санкций против президента России - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781538707.html
Песков прокомментировал введение санкций против президента России
Песков прокомментировал введение санкций против президента России - РИА Новости, 03.04.2022
Песков прокомментировал введение санкций против президента России
Несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, это уже является переходом грани разумного - получается,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:00
2022-04-03T14:41
политика
санкции
россия
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_2a17cf1c2e7923aea2e71256cbf80547.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, это уже является переходом грани разумного - получается, что западные оппоненты России способны на любые глупости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не мог. Но, честно говоря, и никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государства. Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" на вопрос, мог ли он несколько лет назад предположить такую ситуацию в отношениях РФ и ЕС.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776092388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2897ea1d189c526cb97719d00ad091e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, санкции, россия, дмитрий песков, владимир путин
14:00 03.04.2022 (обновлено: 14:41 03.04.2022)
 
Песков прокомментировал введение санкций против президента России

Пресс-секретарь Песков назвал санкции против президента Путина переходом грани разумного

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, это уже является переходом грани разумного - получается, что западные оппоненты России способны на любые глупости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не мог. Но, честно говоря, и никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государства. Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" на вопрос, мог ли он несколько лет назад предположить такую ситуацию в отношениях РФ и ЕС.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 08:00
Адские, но не вечные: кто первый сломается из-за западных санкций
 
ПолитикаСанкцииРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала