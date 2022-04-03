https://ria.ru/20220403/sanktsii-1781538707.html

Песков прокомментировал введение санкций против президента России

Песков прокомментировал введение санкций против президента России - РИА Новости, 03.04.2022

Песков прокомментировал введение санкций против президента России

Несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, это уже является переходом грани разумного - получается,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:00

2022-04-03T14:00

2022-04-03T14:41

политика

санкции

россия

дмитрий песков

владимир путин

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Несколько лет назад никто не мог представить, что возможно введение санкций против главы государства, это уже является переходом грани разумного - получается, что западные оппоненты России способны на любые глупости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, не мог. Но, честно говоря, и никто не мог представить себе ситуацию, когда санкции вводятся против глав государства. Такого не бывает. Это переход грани разумности. После этого, после того как были введены санкции против нашего президента, ну собственно, наверное, уже получается, что они способны на любые глупости", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" на вопрос, мог ли он несколько лет назад предположить такую ситуацию в отношениях РФ и ЕС.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, санкции, россия, дмитрий песков, владимир путин