https://ria.ru/20220403/pozhar-1781533428.html

В Новгородской области мать и трое детей погибли при пожаре

В Новгородской области мать и трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 03.04.2022

В Новгородской области мать и трое детей погибли при пожаре

Прокуратура Новгородской области организовала проверку после гибели одного взрослого и троих детей при пожаре в деревне в Старорусском районе, сообщает... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T12:46

2022-04-03T12:46

2022-04-03T15:52

происшествия

старорусский район

новгородская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после гибели одного взрослого и троих детей при пожаре в деревне в Старорусском районе, сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, в ночь на воскресенье произошел пожар в жилом доме в деревне Тулебля Старорусского района. В результате погибли 4 человека, трое из которых - дети. Еще один пострадавший госпитализирован с ожогами."Прокуратура области по поручению прокурора области организовала проверку по факту пожара, вследствие которого погибли трое детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство даст оценку условиям жизни и воспитания погибших детей, а также деятельности учреждений системы профилактики по работе с их семьей, заключает областная прокуратура.Как информирует региональное управление МЧС РФ со слов пострадавшего при пожаре мужчины, он ненадолго вышел во двор, а когда обернулся, дом уже горел. В доме оставалась женщина с тремя детьми."Следствием установлено, что в вечернее время 2 апреля в частном доме произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела троих детей, возраст погибших - 6, 9 и 10 лет. Кроме того, под завалами было обнаружено тело матери детей 1990 года рождения. Отец детей доставлен в больницу", - говорится в сообщении регионального СК.По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Следователями будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20220403/pozhar-1781526324.html

старорусский район

новгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, старорусский район, новгородская область