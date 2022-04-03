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В Новгородской области мать и трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 03.04.2022
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В Новгородской области мать и трое детей погибли при пожаре
В Новгородской области мать и трое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 03.04.2022
В Новгородской области мать и трое детей погибли при пожаре
Прокуратура Новгородской области организовала проверку после гибели одного взрослого и троих детей при пожаре в деревне в Старорусском районе, сообщает... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T12:46
2022-04-03T15:52
происшествия
старорусский район
новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после гибели одного взрослого и троих детей при пожаре в деревне в Старорусском районе, сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, в ночь на воскресенье произошел пожар в жилом доме в деревне Тулебля Старорусского района. В результате погибли 4 человека, трое из которых - дети. Еще один пострадавший госпитализирован с ожогами."Прокуратура области по поручению прокурора области организовала проверку по факту пожара, вследствие которого погибли трое детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.Надзорное ведомство даст оценку условиям жизни и воспитания погибших детей, а также деятельности учреждений системы профилактики по работе с их семьей, заключает областная прокуратура.Как информирует региональное управление МЧС РФ со слов пострадавшего при пожаре мужчины, он ненадолго вышел во двор, а когда обернулся, дом уже горел. В доме оставалась женщина с тремя детьми."Следствием установлено, что в вечернее время 2 апреля в частном доме произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела троих детей, возраст погибших - 6, 9 и 10 лет. Кроме того, под завалами было обнаружено тело матери детей 1990 года рождения. Отец детей доставлен в больницу", - говорится в сообщении регионального СК.По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."Следователями будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", - сообщает ведомство.
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происшествия, старорусский район, новгородская область
12:46 03.04.2022 (обновлено: 15:52 03.04.2022)
 
В Новгородской области мать и трое детей погибли при пожаре

Мать и трое детей погибли при пожаре в частном доме в новгородской деревне

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава на машине МЧС России
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава на машине МЧС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Прокуратура Новгородской области организовала проверку после гибели одного взрослого и троих детей при пожаре в деревне в Старорусском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в ночь на воскресенье произошел пожар в жилом доме в деревне Тулебля Старорусского района. В результате погибли 4 человека, трое из которых - дети. Еще один пострадавший госпитализирован с ожогами.
"Прокуратура области по поручению прокурора области организовала проверку по факту пожара, вследствие которого погибли трое детей 2011, 2012 и 2015 годов рождения", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство даст оценку условиям жизни и воспитания погибших детей, а также деятельности учреждений системы профилактики по работе с их семьей, заключает областная прокуратура.
Как информирует региональное управление МЧС РФ со слов пострадавшего при пожаре мужчины, он ненадолго вышел во двор, а когда обернулся, дом уже горел. В доме оставалась женщина с тремя детьми.
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"Следствием установлено, что в вечернее время 2 апреля в частном доме произошел пожар, в ходе тушения которого спасателями были обнаружены тела троих детей, возраст погибших - 6, 9 и 10 лет. Кроме того, под завалами было обнаружено тело матери детей 1990 года рождения. Отец детей доставлен в больницу", - говорится в сообщении регионального СК.
По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
"Следователями будут назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы для установления причин смерти детей и источника возгорания. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики", - сообщает ведомство.
 
ПроисшествияСтарорусский районНовгородская область
 
 
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