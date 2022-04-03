https://ria.ru/20220403/pozhar-1781526324.html

В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме

В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 03.04.2022

В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме

Пожар произошел в деревянном частном доме в населенном пункте Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе, двое детей погибли, трое госпитализированы,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:23

2022-04-03T11:23

2022-04-03T12:14

происшествия

нижневартовский район

ханты-мансийский автономный округ

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном частном доме в населенном пункте Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе, двое детей погибли, трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В воскресенье в 9.50 произошел пожар в частном одноэтажном доме в населенном пункте Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа. Пострадали пятеро детей, двое из них погибли, трое госпитализированы. Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства."Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК по региону.По версии следствия, около 10.00 (8.00 мск) произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в садовом товариществе "Энергетик Севера" города Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется версия о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.

https://ria.ru/20220307/pozhar-1777010782.html

нижневартовский район

ханты-мансийский автономный округ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовский район, ханты-мансийский автономный округ