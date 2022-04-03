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В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 03.04.2022
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В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме
В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 03.04.2022
В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме
Пожар произошел в деревянном частном доме в населенном пункте Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе, двое детей погибли, трое госпитализированы,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:23
2022-04-03T12:14
происшествия
нижневартовский район
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном частном доме в населенном пункте Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе, двое детей погибли, трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В воскресенье в 9.50 произошел пожар в частном одноэтажном доме в населенном пункте Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа. Пострадали пятеро детей, двое из них погибли, трое госпитализированы. Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства."Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК по региону.По версии следствия, около 10.00 (8.00 мск) произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в садовом товариществе "Энергетик Севера" города Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется версия о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.
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нижневартовский район
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происшествия, нижневартовский район, ханты-мансийский автономный округ
11:23 03.04.2022 (обновлено: 12:14 03.04.2022)
 
В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме

При пожаре в деревянном частном доме в Югре двое подростков погибли и трое пострадали

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном частном доме в населенном пункте Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе, двое детей погибли, трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В воскресенье в 9.50 произошел пожар в частном одноэтажном доме в населенном пункте Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа. Пострадали пятеро детей, двое из них погибли, трое госпитализированы. Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
"Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК по региону.
По версии следствия, около 10.00 (8.00 мск) произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в садовом товариществе "Энергетик Севера" города Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется версия о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
7 марта, 10:41
В Хакасии двое детей погибли при пожаре в частном доме
 
ПроисшествияНижневартовский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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