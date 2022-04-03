https://ria.ru/20220403/pozhar-1781526324.html
В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме
В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме - РИА Новости, 03.04.2022
В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме
Пожар произошел в деревянном частном доме в населенном пункте Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе, двое детей погибли, трое госпитализированы,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:23
2022-04-03T11:23
2022-04-03T12:14
происшествия
нижневартовский район
ханты-мансийский автономный округ
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном частном доме в населенном пункте Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе, двое детей погибли, трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."В воскресенье в 9.50 произошел пожар в частном одноэтажном доме в населенном пункте Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа. Пострадали пятеро детей, двое из них погибли, трое госпитализированы. Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства."Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении СУСК по региону.По версии следствия, около 10.00 (8.00 мск) произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в садовом товариществе "Энергетик Севера" города Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется версия о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.
https://ria.ru/20220307/pozhar-1777010782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовский район, ханты-мансийский автономный округ
11:23 03.04.2022 (обновлено: 12:14 03.04.2022)
В Югре двое подростков погибли при пожаре в частном доме
При пожаре в деревянном частном доме в Югре двое подростков погибли и трое пострадали
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Пожар произошел в деревянном частном доме в населенном пункте Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе, двое детей погибли, трое госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В воскресенье в 9.50 произошел пожар в частном одноэтажном доме в населенном пункте Излучинск Нижневартовского района
Ханты-Мансийского округа. Пострадали пятеро детей, двое из них погибли, трое госпитализированы. Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
"Следственным отделом по Нижневартовскому району следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении
СУСК по региону.
По версии следствия, около 10.00 (8.00 мск) произошел хлопок и последующее возгорание жилого дома, расположенного в садовом товариществе "Энергетик Севера" города Излучинск Нижневартовского района. В результате возгорания двое подростков 2006 года рождения погибли, еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.
По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется версия о нарушении правил эксплуатации газового оборудования.