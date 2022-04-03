https://ria.ru/20220403/pogoda-1781518015.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.04.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и температура воздуха около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:12

2022-04-03T10:12

2022-04-03T10:12

общество

москва

погода

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и температура воздуха около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тыловой частью циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный снег. Максимум, до 12-15 часов и не более 1-3 миллиметров, после чего погода возьмёт курс на улучшение. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец РИА Новости.Температура воздуха около нуля в Москве, по области минус 3 - плюс 2, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть, подчеркнул он.Атмосферное давление, по словам синоптика, будет расти и составит 737 миллиметров ртутного столба.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец