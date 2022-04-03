https://ria.ru/20220403/pogoda-1781518015.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и температура воздуха около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:12
2022-04-03T10:12
2022-04-03T10:12
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и температура воздуха около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тыловой частью циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный снег. Максимум, до 12-15 часов и не более 1-3 миллиметров, после чего погода возьмёт курс на улучшение. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец РИА Новости.Температура воздуха около нуля в Москве, по области минус 3 - плюс 2, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть, подчеркнул он.Атмосферное давление, по словам синоптика, будет расти и составит 737 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец пообещал москвичам в воскресенье облачную погоду, снег и около нуля
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и температура воздуха около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится тыловой частью циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный снег. Максимум, до 12-15 часов и не более 1-3 миллиметров, после чего погода возьмёт курс на улучшение. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец РИА Новости.
Температура воздуха около нуля в Москве
, по области минус 3 - плюс 2, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть, подчеркнул он.
Атмосферное давление, по словам синоптика, будет расти и составит 737 миллиметров ртутного столба.