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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.04.2022
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.04.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и температура воздуха около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:12
2022-04-03T10:12
общество
москва
погода
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и температура воздуха около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода обусловится тыловой частью циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный снег. Максимум, до 12-15 часов и не более 1-3 миллиметров, после чего погода возьмёт курс на улучшение. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец РИА Новости.Температура воздуха около нуля в Москве, по области минус 3 - плюс 2, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть, подчеркнул он.Атмосферное давление, по словам синоптика, будет расти и составит 737 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, погода, центр "фобос", евгений тишковец
10:12 03.04.2022
 
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец пообещал москвичам в воскресенье облачную погоду, снег и около нуля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, кратковременный снег и температура воздуха около нуля градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода обусловится тыловой частью циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный снег. Максимум, до 12-15 часов и не более 1-3 миллиметров, после чего погода возьмёт курс на улучшение. Ветер северный, 4-9 метров в секунду, порывистый", - сказал Тишковец РИА Новости.
Температура воздуха около нуля в Москве, по области минус 3 - плюс 2, что на несколько градусов холоднее, чем должно быть, подчеркнул он.
Атмосферное давление, по словам синоптика, будет расти и составит 737 миллиметров ртутного столба.
 
ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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