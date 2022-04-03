https://ria.ru/20220403/podorozhanie-1781404757.html
Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий
Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий - РИА Новости, 03.04.2022
Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий
Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T02:15
2022-04-03T02:15
2022-04-03T02:15
экономика
россия
николай вавилов
total research
цены
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным и соответствует росту издержек, подчеркнул он.Таким образом, продажи старых партий по новым ценам — это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка, заключил Вавилов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия, николай вавилов, total research, цены
Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий
Экономист Вавилов: товары из старых партий дорожают из-за желания продавца заработать