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Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий - РИА Новости, 03.04.2022
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Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий
Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий - РИА Новости, 03.04.2022
Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий
Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T02:15
2022-04-03T02:15
экономика
россия
николай вавилов
total research
цены
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным и соответствует росту издержек, подчеркнул он.Таким образом, продажи старых партий по новым ценам — это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка, заключил Вавилов.
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экономика, россия, николай вавилов, total research, цены
02:15 03.04.2022
 
Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий

Экономист Вавилов: товары из старых партий дорожают из-за желания продавца заработать

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСклад
Склад - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.
"Но нужно понимать, что старые партии со временем смешиваются с новыми, которые действительно покупались по возросшим из-за девальвации ценам", — напомнил эксперт.
Поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным и соответствует росту издержек, подчеркнул он.
Таким образом, продажи старых партий по новым ценам — это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка, заключил Вавилов.
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Названы товары и услуги, которые могут стать дефицитными в ближайшие месяцы
 
ЭкономикаРоссияНиколай ВавиловTotal ResearchЦены
 
 
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