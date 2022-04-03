https://ria.ru/20220403/podorozhanie-1781404757.html

Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий

Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий - РИА Новости, 03.04.2022

Экономист объяснил, почему дорожают товары из старых партий

Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T02:15

2022-04-03T02:15

2022-04-03T02:15

экономика

россия

николай вавилов

total research

цены

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Повышение цен на товары, которые были закуплены заранее, объясняется желанием продавца заработать побольше в условиях неопределенности и ажиотажного спроса, рассказал агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.Поэтому через какое-то время рост цен становится реально обоснованным и соответствует росту издержек, подчеркнул он.Таким образом, продажи старых партий по новым ценам — это стандартная история, и сценарий ее развития полностью зависит от рынка, заключил Вавилов.

https://ria.ru/20220401/defitsit-1781188930.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, николай вавилов, total research, цены