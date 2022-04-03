https://ria.ru/20220403/peru-1781580634.html

Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо

Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо - РИА Новости, 03.04.2022

Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо

Власти Перу приняли дополнительные меры по снижению цен на определенные виды топлива в стране, чтобы поддержать малоимущих граждан, сообщил президент страны... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T22:52

2022-04-03T22:52

2022-04-03T22:53

цены на нефть

россия

перу

украина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр – РИА Новости. Власти Перу приняли дополнительные меры по снижению цен на определенные виды топлива в стране, чтобы поддержать малоимущих граждан, сообщил президент страны Педро Кастильо.Стоимость бензина и дизельного топлива в мире в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления ряда стран Запада отказаться от закупок российской нефти. В Перу прошла забастовка работников транспорта, которые требовали не допустить роста цен на топливо."С сегодняшнего дня бензин с октановым числом 84 и 90 и различные виды дизеля освобождены от уплаты избирательного налога на потребление до 30 июня", - написал президент в Twitter.Данный налог уплачивается при покупке алкоголя, сигарет и топлива.Как пояснило министерство экономики и финансов Перу, данная мера вводится сроком на 9 месяцев и будет пересматриваться ежеквартально, исходя из оценки мировых цен на нефть.Ранее власти Перу решили задействовать специальный стабилизационный фонд, который позволит компенсировать гражданам с низкими доходами высокие цены на бензин на фоне ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220331/benzin-1781094800.html

https://ria.ru/20220403/benzin-1781505684.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

цены на нефть, россия, перу, украина