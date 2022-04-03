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Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо - РИА Новости, 03.04.2022
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Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо
Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо - РИА Новости, 03.04.2022
Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо
Власти Перу приняли дополнительные меры по снижению цен на определенные виды топлива в стране, чтобы поддержать малоимущих граждан, сообщил президент страны... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T22:52
2022-04-03T22:53
цены на нефть
россия
перу
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр – РИА Новости. Власти Перу приняли дополнительные меры по снижению цен на определенные виды топлива в стране, чтобы поддержать малоимущих граждан, сообщил президент страны Педро Кастильо.Стоимость бензина и дизельного топлива в мире в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления ряда стран Запада отказаться от закупок российской нефти. В Перу прошла забастовка работников транспорта, которые требовали не допустить роста цен на топливо."С сегодняшнего дня бензин с октановым числом 84 и 90 и различные виды дизеля освобождены от уплаты избирательного налога на потребление до 30 июня", - написал президент в Twitter.Данный налог уплачивается при покупке алкоголя, сигарет и топлива.Как пояснило министерство экономики и финансов Перу, данная мера вводится сроком на 9 месяцев и будет пересматриваться ежеквартально, исходя из оценки мировых цен на нефть.Ранее власти Перу решили задействовать специальный стабилизационный фонд, который позволит компенсировать гражданам с низкими доходами высокие цены на бензин на фоне ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220331/benzin-1781094800.html
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цены на нефть, россия, перу, украина
22:52 03.04.2022 (обновлено: 22:53 03.04.2022)
 
Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на топливо

Власти Перу приняли дополнительные меры для снижения цен на некоторые виды топлива

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкЛима
Лима - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
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Лима
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апр – РИА Новости. Власти Перу приняли дополнительные меры по снижению цен на определенные виды топлива в стране, чтобы поддержать малоимущих граждан, сообщил президент страны Педро Кастильо.
Стоимость бензина и дизельного топлива в мире в последнее время бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления ряда стран Запада отказаться от закупок российской нефти. В Перу прошла забастовка работников транспорта, которые требовали не допустить роста цен на топливо.
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Американцы винят в росте цен на бензин власти и санкции, показал опрос
"С сегодняшнего дня бензин с октановым числом 84 и 90 и различные виды дизеля освобождены от уплаты избирательного налога на потребление до 30 июня", - написал президент в Twitter.
Данный налог уплачивается при покупке алкоголя, сигарет и топлива.
Как пояснило министерство экономики и финансов Перу, данная мера вводится сроком на 9 месяцев и будет пересматриваться ежеквартально, исходя из оценки мировых цен на нефть.
Ранее власти Перу решили задействовать специальный стабилизационный фонд, который позволит компенсировать гражданам с низкими доходами высокие цены на бензин на фоне ситуации вокруг Украины.
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