https://ria.ru/20220403/moravetskiy-1781574310.html

Премьер Польши потребовал срочного созыва Евросовета в связи с Украиной

Премьер Польши потребовал срочного созыва Евросовета в связи с Украиной - РИА Новости, 03.04.2022

Премьер Польши потребовал срочного созыва Евросовета в связи с Украиной

Премьер Польши Матеуш Моравецкий потребовал срочного созыва Европейского совета для обсуждения ситуации на Украине в связи с видео из Бучи, которое в Минобороны РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T21:32

2022-04-03T21:32

2022-04-03T21:32

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европейский совет

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польша

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ВАРШАВА, 3 апр – РИА Новости. Премьер Польши Матеуш Моравецкий потребовал срочного созыва Европейского совета для обсуждения ситуации на Украине в связи с видео из Бучи, которое в Минобороны РФ охарактеризовали как постановочную провокацию, и наложения на Россию новых санкций.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что "трупы" шевелят руками и убирают конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида машины оператора можно рассмотреть, как один из "погибших" встает, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня."Резня в Буче - это больше, чем сигнал тревоги для Европы и всего мира. Это крик с призывом о справедливости, свободе, о праве на жизнь, основных и универсальных ценностях. Госпожа председатель Европейской комиссии! Господин председатель Европейского совета! Я требую как можно скорее созыва Европейского совета по российским преступлениям и по эффективным санкциям", - написал Моравецкий в соцсети Facebook* (запрещенная в России экстремистская организация).Он предлагает конфисковать имущество и средства России и ее граждан за границей, а также прекратить все торговые отношения. "Европейский союз должен конфисковать имущество России в банках Западной Европы. Конфисковать имущество российских олигархов. Евросоюз должен как можно скорее разорвать все торговые отношения с Россией. Европейские деньги должны перестать поступать в Кремль", - заявил Моравецкий. Он отметил, что надо усилить снабжение Украины оружием. "Украине нужно получить больше оружия, чтобы она могла защищать детей и женщин из Бучи, из Мариуполя и сотен других городов", - указал польский премьер.При этом он признает, что введенные до сих пор санкции в отношении России не работают. "Хватит лавирования и фальшивых жестов. Хватит! Санкции не работают", - написал Моравецкий в Twitter.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Они направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из России. По словам президента Владимира Путина, такие действия Запада, по сути, направлены на то, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы, и нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, добавил глава государства. Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781566047.html

https://ria.ru/20220403/bucha-1781558168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европейский совет, евросоюз, россия, украина, польша