https://ria.ru/20220403/koronavirus-1781523985.html

В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 03.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки выявлено 835 новых случаев COVID, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:09

2022-04-03T11:09

2022-04-03T11:17

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

коронавирус в россии

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771248967_0:0:2950:1660_1920x0_80_0_0_720d60eb71d6dd51e6fc8f18ba387f9b.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 835 новых случаев COVID, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 835, 166 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 745, 22 человека умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 742 663 случая коронавируса, выздоровели 2 547 527 человек, умерли из-за COVID 42 758 человек.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, москва