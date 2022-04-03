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В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 03.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявлено 835 новых случаев COVID, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:09
2022-04-03T11:09
2022-04-03T11:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 835 новых случаев COVID, умерли 22 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки 835, 166 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 745, 22 человека умерло за сутки", - говорится в сообщении.Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 742 663 случая коронавируса, выздоровели 2 547 527 человек, умерли из-за COVID 42 758 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, москва
11:09 03.04.2022 (обновлено: 11:17 03.04.2022)
В Москве за сутки госпитализировали 166 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки выявили 835 новых случаев COVID-19