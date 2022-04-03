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В Подмосковье за сутки умерли десять пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки умерли десять пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли десять пациентов с COVID-19
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 527 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:05
2022-04-03T11:05
2022-04-03T11:18
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 527 человек, сообщает в воскресенье портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 10 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 575 человек.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье)
11:05 03.04.2022 (обновлено: 11:18 03.04.2022)
В Подмосковье за сутки умерли десять пациентов с COVID-19
В Подмосковье выявили 527 новых случаев COVID-19 за сутки