https://ria.ru/20220403/frantsiya-1781565496.html
Во Франции попросили снизить энергопотребление 4 апреля на фоне похолодания
Во Франции попросили снизить энергопотребление 4 апреля на фоне похолодания - РИА Новости, 03.04.2022
Во Франции попросили снизить энергопотребление 4 апреля на фоне похолодания
Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE призвал предприятия и домохозяйства сократить энергопотребление в понедельник 4 апреля, опасаясь... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T19:25
2022-04-03T19:25
2022-04-03T19:25
в мире
франция
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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE призвал предприятия и домохозяйства сократить энергопотребление в понедельник 4 апреля, опасаясь нехватки электроэнергии на фоне похолодания."В связи с понижением температуры в понедельник, 4 апреля 2022 года, ожидается высокое потребление электроэнергии... RTE просит предприятия уменьшить потребление в понедельник утром (в частности, с 07.00 до 10.00)", - говорится в заявлении на сайте оператора.Кроме того, RTE призывает домохозяйства по возможности пользоваться бытовыми электроприборами, в частности, посудомоечными и стиральными машинами, в выходные дни, вместо понедельника, чтобы снизить нагрузку на электросети.По данным оператора, 4 апреля энергопотребление может достичь 73 тысяч мегаватт, а производство составит лишь около 65 тысяч мегаватт. Тем не менее отмечается, что RTE не намерен приостанавливать подачу электроэнергии в понедельник утром.
https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция
Во Франции попросили снизить энергопотребление 4 апреля на фоне похолодания
Жителей Франции попросили сократить энергопотребление 4 апреля на фоне похолодания
ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости.
Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE призвал
предприятия и домохозяйства сократить энергопотребление в понедельник 4 апреля, опасаясь нехватки электроэнергии на фоне похолодания.
"В связи с понижением температуры в понедельник, 4 апреля 2022 года, ожидается высокое потребление электроэнергии... RTE просит предприятия уменьшить потребление в понедельник утром (в частности, с 07.00 до 10.00)", - говорится в заявлении на сайте оператора.
Кроме того, RTE призывает домохозяйства по возможности пользоваться бытовыми электроприборами, в частности, посудомоечными и стиральными машинами, в выходные дни, вместо понедельника, чтобы снизить нагрузку на электросети.
По данным оператора, 4 апреля энергопотребление может достичь 73 тысяч мегаватт, а производство составит лишь около 65 тысяч мегаватт. Тем не менее отмечается, что RTE не намерен приостанавливать подачу электроэнергии в понедельник утром.