https://ria.ru/20220403/frantsiya-1781565496.html

Во Франции попросили снизить энергопотребление 4 апреля на фоне похолодания

Во Франции попросили снизить энергопотребление 4 апреля на фоне похолодания - РИА Новости, 03.04.2022

Во Франции попросили снизить энергопотребление 4 апреля на фоне похолодания

Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE призвал предприятия и домохозяйства сократить энергопотребление в понедельник 4 апреля, опасаясь... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T19:25

2022-04-03T19:25

2022-04-03T19:25

в мире

франция

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ПАРИЖ, 3 апр - РИА Новости. Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE призвал предприятия и домохозяйства сократить энергопотребление в понедельник 4 апреля, опасаясь нехватки электроэнергии на фоне похолодания."В связи с понижением температуры в понедельник, 4 апреля 2022 года, ожидается высокое потребление электроэнергии... RTE просит предприятия уменьшить потребление в понедельник утром (в частности, с 07.00 до 10.00)", - говорится в заявлении на сайте оператора.Кроме того, RTE призывает домохозяйства по возможности пользоваться бытовыми электроприборами, в частности, посудомоечными и стиральными машинами, в выходные дни, вместо понедельника, чтобы снизить нагрузку на электросети.По данным оператора, 4 апреля энергопотребление может достичь 73 тысяч мегаватт, а производство составит лишь около 65 тысяч мегаватт. Тем не менее отмечается, что RTE не намерен приостанавливать подачу электроэнергии в понедельник утром.

https://ria.ru/20220324/gaz-1779749576.html

франция

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, франция