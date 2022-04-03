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Украинские войска выпустили 15 мин по населенному пункту Донецкий в ЛНР
Украинские войска выпустили 15 мин по населенному пункту Донецкий в ЛНР - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские войска выпустили 15 мин по населенному пункту Донецкий в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 15 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:30
2022-04-03T17:30
2022-04-03T17:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
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ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР, выпустив 15 мин, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления н.п. Новотошковское по н.п. Донецкий с применением минометов 120 мм (15 мин)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 16.50.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
17:30 03.04.2022 (обновлено: 17:46 03.04.2022)
Украинские войска выпустили 15 мин по населенному пункту Донецкий в ЛНР
Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили 15 мин по населенному пункту Донецкий в ЛНР