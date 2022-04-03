https://ria.ru/20220403/donbass-1781542980.html
Здание больницы пострадало при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Здание больницы пострадало при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 03.04.2022
Здание больницы пострадало при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Здание больницы пострадало в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:46
2022-04-03T14:46
2022-04-03T14:46
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петровский район
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донбасс
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Здание больницы пострадало в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ продолжают обстреливать Петровский район Донецка. В результате обстрела пострадало здание больницы № 14, а также зафиксированы прилеты украинских боеприпасов в районе улицы Шуйского", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, петровский район, донецк (днр), донбасс
Здание больницы пострадало при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Штаб обороны ДНР: здание больницы пострадало при обстреле ВСУ Петровского района Донецка