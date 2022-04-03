https://ria.ru/20220403/donbass-1781542980.html

Здание больницы пострадало при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Здание больницы пострадало при обстреле ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 03.04.2022

Здание больницы пострадало при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

Здание больницы пострадало в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:46

2022-04-03T14:46

2022-04-03T14:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

петровский район

донецк (днр)

донбасс

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Здание больницы пострадало в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ продолжают обстреливать Петровский район Донецка. В результате обстрела пострадало здание больницы № 14, а также зафиксированы прилеты украинских боеприпасов в районе улицы Шуйского", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

петровский район

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, петровский район, донецк (днр), донбасс