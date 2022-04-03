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Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов"

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 03.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов"

Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением "Градов", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T14:15

2022-04-03T14:15

2022-04-03T14:15

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ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением "Градов", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления н.п. Нижнее по н.п. Донецкий с применением РСЗО БМ-21 "Град" (40 снарядов)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 13.30.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр