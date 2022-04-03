Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 03.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/donbass-1781539591.html
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов" - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов"
Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением "Градов", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T14:15
2022-04-03T14:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением "Градов", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления н.п. Нижнее по н.п. Донецкий с применением РСЗО БМ-21 "Град" (40 снарядов)", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 13.30.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_76:0:1924:1386_1920x0_80_0_0_44d4c95ea8b1f12bebc9d9cf41edf1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, лнр
14:15 03.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецкий в ЛНР из "Градов"

Представительство в СЦКК: ВСУ выпустили 40 снарядов из "Градов" по Донецкому в ЛНР

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда РСЗО "Град" в Донбассе
Осколки снаряда РСЗО Град в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда РСЗО "Град" в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением "Градов", сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел… с направления н.п. Нижнее по н.п. Донецкий с применением РСЗО БМ-21 "Град" (40 снарядов)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 13.30.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
Вчера, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонбассПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала