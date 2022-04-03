https://ria.ru/20220403/donbass-1781536997.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 03.04.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:38
2022-04-03T13:38
2022-04-03T13:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецк (днр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
донбасс
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецк (днр)
13:38 03.04.2022 (обновлено: 13:39 03.04.2022)
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм