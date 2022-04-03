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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 03.04.2022

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T13:38

2022-04-03T13:38

2022-04-03T13:39

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Фомченкова

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