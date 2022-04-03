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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм - РИА Новости, 03.04.2022
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T13:38
2022-04-03T13:39
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в мире
вооруженные силы украины
днр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс, донецк (днр)
13:38 03.04.2022 (обновлено: 13:39 03.04.2022)
 
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.20 - н.п. Георгиевка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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