https://ria.ru/20220403/donbass-1781526908.html

В ДНР за 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя

В ДНР за 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя - РИА Новости, 03.04.2022

В ДНР за 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя

За 46 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 988 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей,... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T11:33

2022-04-03T11:33

2022-04-03T11:48

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. За 46 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 988 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 988 мирных жителей (682 - с ранее освобожденной территории), в том числе 59 детей", - говорится в сообщении Telegram-канала представительства.Согласно сообщению, всего за время эскалации в республике повреждено 1887 жилых домостроений и 485 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 28 медицинских учреждений, 66 образовательных учреждений, 256 объектов электро-, водо- и газоснабжения.За 46 дней эскалации СЦКК зафиксировал 1619 фактов ведения огня, из них 1441 с применением тяжелого вооружения. Всего украинские войска выпустили 18 502 боеприпаса различного калибра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс