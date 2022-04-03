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В ДНР за 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/donbass-1781526908.html
В ДНР за 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя
В ДНР за 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя - РИА Новости, 03.04.2022
В ДНР за 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя
За 46 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 988 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей,... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T11:33
2022-04-03T11:48
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донбасс
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. За 46 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 988 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 988 мирных жителей (682 - с ранее освобожденной территории), в том числе 59 детей", - говорится в сообщении Telegram-канала представительства.Согласно сообщению, всего за время эскалации в республике повреждено 1887 жилых домостроений и 485 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 28 медицинских учреждений, 66 образовательных учреждений, 256 объектов электро-, водо- и газоснабжения.За 46 дней эскалации СЦКК зафиксировал 1619 фактов ведения огня, из них 1441 с применением тяжелого вооружения. Всего украинские войска выпустили 18 502 боеприпаса различного калибра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
11:33 03.04.2022 (обновлено: 11:48 03.04.2022)
 
В ДНР за 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя

Представительство в СЦКК: за 46 дней эскалации в ДНР погибли 72 мирных жителя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками
Разрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разрушенная часть жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела города украинскими войсками
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. За 46 дней эскалации конфликта на Украине в Донецкой народной республике погибли 72 мирных жителя, 988 мирных жителей пострадали, в том числе 59 детей, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 46 дней эскалации погибли 72 мирных жителя. Ранения различной степени тяжести получили 988 мирных жителей (682 - с ранее освобожденной территории), в том числе 59 детей", - говорится в сообщении Telegram-канала представительства.
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Согласно сообщению, всего за время эскалации в республике повреждено 1887 жилых домостроений и 485 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 28 медицинских учреждений, 66 образовательных учреждений, 256 объектов электро-, водо- и газоснабжения.
За 46 дней эскалации СЦКК зафиксировал 1619 фактов ведения огня, из них 1441 с применением тяжелого вооружения. Всего украинские войска выпустили 18 502 боеприпаса различного калибра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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