https://ria.ru/20220403/donbass-1781521816.html
Пожилой мужчина получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Пожилой мужчина получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.04.2022
Пожилой мужчина получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мирный житель 83 лет ранен в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:52
2022-04-03T10:52
2022-04-03T11:15
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Мирный житель 83 лет ранен в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирного жителя 1939 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Донецка (поселок шахты "Трудовская") по адресу улица Летчиков, 49а", - говорится в сообщении представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (днр), днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
10:52 03.04.2022 (обновлено: 11:15 03.04.2022)
Пожилой мужчина получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Представительство ДНР: пожилой житель Донецка ранен в результате обстрела со стороны ВСУ