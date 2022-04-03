10:07 03.04.2022 (обновлено: 10:21 03.04.2022)
Украинские войска обстреляли Еленовку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Еленовку снарядами калибром 122 мм
Военнослужащий Народной милиции ДНР на позиции. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Еленовка, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка – н.п. Еленовка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.30.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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