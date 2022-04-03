https://ria.ru/20220403/donbass-1781516958.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.04.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T10:04

2022-04-03T10:04

2022-04-03T10:04

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

петровский район

донецк (днр)

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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