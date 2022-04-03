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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/donbass-1781516958.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T10:04
2022-04-03T10:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
петровский район
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
днр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:04 03.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка снарядами калибром 122 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район города Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.30 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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