09:51 03.04.2022 (обновлено: 09:53 03.04.2022)
Украинские войска обстреляли Широкую Балку и Донецк
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Широкую Балку и Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСлужащий народной милиции Донецкой народной республики
Служащий народной милиции Донецкой народной республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Донецк, в том числе снарядами калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 08.45 и 09.10 в направлении населенных пунктов Широкая Балка и Донецк, выпущены: одна ракета из ПТРК, три снаряда калибром 152 миллиметра, шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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