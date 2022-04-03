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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Горловка минами и снарядами калибром 120 и 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:42
2022-04-03T09:42
2022-04-03T09:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
пантелеймоновка (горловский район)
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Горловка минами и снарядами калибром 120 и 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.50 - населенный пункт Троицкое – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 08.55 - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Изотова): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Как заявил мэр Горловки Иван Приходько, зафиксировано прямое попадание в жилой дом в Никитовском районе Горловки, повреждена кровля, остекление, автомобиль, газопровод.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, пантелеймоновка (горловский район), донбасс, украина, вооруженные силы украины
09:42 03.04.2022 (обновлено: 09:44 03.04.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Горловку
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Пантелеймоновку и Горловку минами и снарядами