09:17 03.04.2022 (обновлено: 09:30 03.04.2022)
Украинские войска за сутки 14 раз открывали огонь по ДНР
Представительство в СЦКК: украинские войска за сутки 14 раз открывали огонь по ДНР
© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинские военные
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 14 раз открывали огонь по ДНР, применив 91 единицу боеприпасов, ранены 27 мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 14 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки поступили сведения о 27 раненых мирных жителях (23 с ранее освобожденных территорий)… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 91 единица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 5 домостроений в Петровском районе Донецка, Александровке, Васильевке, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.