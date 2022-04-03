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Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов - РИА Новости, 03.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220403/donbass-1781512309.html
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов - РИА Новости, 03.04.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов
Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 18 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T09:12
2022-04-03T09:22
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в мире
донецк (днр)
днр
признание днр и лнр в россии
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 18 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 18 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.40.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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в мире, донецк (днр), днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
09:12 03.04.2022 (обновлено: 09:22 03.04.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку 18 снарядов калибром 122 мм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела ВСУ
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке после обстрела ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпущено 18 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка – г. Донецк (поселок шахты "Трудовская"): выпущено 18 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.40.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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